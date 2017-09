Didrik imponerte stort, Benedicte ute av Stjernekamp

Solli-Tangen vant seere, eksperpanel og sosiale medier med stemmeprakten.

Lørdagens «Stjernekamp» på NRK ble, som forventet, en paradegang for Didrik Solli-Tangen. Han er en av de få i årets sesong som har erfaring med opera, som var kveldens sjanger, og panelet lot seg imponere over de de hørte og så.

Didrik gjorde «E lucevan le stelle» fra «Tosca», og høstet terningkast seks.

- Du er jo med i flere tv-show, men hvorfor kan du ikke opptre på ordentlige operascener? Du har det jo i deg. Nå skal jeg si en ting, for jeg synes det er så urettferdig at Didrik får terningkast en eller to hver gang. Du er jo den beste sangeren. Du får terningkast seks etter min smak, sa kveldens ekspert i panelet, operasanger Solveig Kringlebotn.

Og Twitter-folket var like enige.

- Snakk om å parkere konkurrentene. Didrik var minst like overlegen som forventet. Stillheten senket seg i stua.

- Herregud Didrik Solli-Tangen. Takk for den opplevelsen! Opera blir plutselig perfekt. Deg vil jeg se live.

- For en opplevelse å høre Didrik.

Diderik må gi blaffen i popen og gi seg hen til det han er ment for #stjernekamp — Hanne S.K. Nielsen (@hannesnielsen) 23. september 2017

Og dersom noen skulle lure:

- Bare å møte opp i Bjørvika med den stemmeprakten der Didrik. Rått!

Den som måtte ut var Benedicte Adrian. Hennes Nattens dronning og «Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen» fra «Tryllefløyten» imponerte hverken dommere eller TV-seere, og hun fikk færrest stemmer denne lørdagkvelden.

Hverken Twitter-brukere eller anmeldere var nådige mot sangfuglen, og de fleste falt ned på at det var rett person som måtte forlate sangkonkurransen.

Men bra at 800 000 ser og hører på opera i beste sendetid. Meg inkludert. Normalt går slikt på NRK2 med 36 seere. #stjernekamp — Stig Jarle Sætre (@reval04) 23. september 2017





