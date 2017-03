ANNONSE

Sangeren (29) og samboeren Angelica Omre (33) er blitt foreldre til en sønn, melder VG.

Den lille gutten er parets første barn, og han ble født 8. mars. Hva gutten skal hete har paret ikke sagt.

- Vi er over oss av begeistring for den lille gutten vår, som kom til verden den 8. mars. Han er frisk og fin, og det er mor også. Vi er utrolig takknemlige for at alt har gått bra. Mer enn dette vil vi ikke gå ut med i skrivende stund, uttaler Solli-Tangen til Se og Hør.

Sangeren vant «Melodi Grand Prix» i 2010 og «71 grader Nord» to år etter. Han har også ledet «Skal vi danse».

Solli-Tangen og Omre har vært sammen i tre og et halvt år.

