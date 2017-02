Disse 10 skal kjempe om å representere Norge i Melodi Grand Prix-finalen

ANNONSE

Tirsdag ble de ti artistene offentliggjort. 11. mars står de på scenen i Oslo Spektrum, for å kjempe om Norges plass i Eurovision-finalen i Ukraina. Landet vant fjorårets konkurranse med den omstridte låta «1944».

Nytt av året er at det er en internasjonal jury som avgjør hvilke fire låter som går til den såkalte gullfinalen. I selve finalen er det utelukkende publikumsstemmene som avgjør hvilken artist og låt som skal representere Norge i Kiev i mai.

Dette er årets 10 norske finalister:



1. Ammunition - «Wrecking Crew»

«Wrecking Crew» er skrevet av frontfigur Åge Sten Nilsen og Erik Mårtensson.

2. Ulrikke - «Places»

Ulrikke Brandstorp er kjent fra blant annet «Idol», «The Voice» og «Beat for Beat».

3. Amina Sewali - «Mesterverk»

Dette er andre gang Amina er med i MGP, men det er første gang hun deltar med en egenkomponert sang.

RETURNERER: Amina Sewalia har vært med før, i år fremfører hun den egenkomponerte låta Mesterverk.

4. JOWST - «Grab The Moment»

I tillegg til å være artist har Joakim With Steens jobbet som lydtekniker siden 2011.

5. Kristian Valen - «You & I»

Artisten og komikeren debuterer i MGP med låten «You & I», som han har skrevet og komponert selv.

6. Elin & The woods - «First step in faith/Oadjebasvuhtii»

Sanger Elin Kåven og musikkprodusent Robin Lynch. Kåven synger på samisk og joiker, og har gitt ut tre kritikerroste soloalbum.

7. Jenny Augusta - «I Go Where You Go»

Jenny Augusta seg bemerket på «Norske talenter» på TV2 høsten 2015.

8. Ella - «Mamma boy»

Elin Kristiansen synger, mens låta er skrevet av skrevet av P.K. Ottestad og Ida Maria.

9. Rune Rudberg Band - «Run Run Away»

Rudberg retunerer til MGP. Han slo gjennom med låten «Ut mot havet» i 1988 og har solgt nærmere 200.000 plater.

10. In Fusion - «Nothing Ever Knocked Us Over»

Trioen In Fusion består av Miriam LaBreche (28), Nina Grødahl (26) og Saima-Iren Mian (26). Låta er skrevet av Gustav Euren, Danne Atlerud, Niklas Arn, Ulrik Eurén og Cissi Kallin.

MGP: General Jan Fredrik Kalrsen og programledere Kåre Magnus Bergh og Line Elvsåshagen.

Programledere i den norske finalen er Line Elvsåshagen og Kåre Magnus Berg. Elvesåshagen tar over etter Silya Nymoen. De ti låtene slippes i sin helhet 15. februar.

Hele 43 land skal delta i årets konkurranse i Ukraina, som er tangering av rekorden i 2008 og 2011.

I fjor røyk Norge ut i semifinalen, da Agnete Johansen og låta «Icebreaker» ikke nådde finaleplas.

