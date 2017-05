ANNONSE

Jason Kenzie og Tania Ryan er samboere med hver sin hund. Det var etter at Jason fotograferte Tanias hund da den sto på et glassbord, at de fikk ideen til fotoserien, kalt Underdogs.

- Bildene får folk til å smile. Samtidig ønsker vi å fremme dyrevelferd, sier de to.

Kenzie og Ryan startet med å fotografere en rekke hunder i en hundebarnehage. Nå får de stadig nye oppdrag.