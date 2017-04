Disse nye matvarene har vi tro på

ANNONSE

Dagligvarebransjen utvikler til stadighet nye produkter og 02. mai er det lansering av sommerens nyheter.



Milkshake med smak av stratos, limonade uten tilsatt sukker og grønnsaksretter som mellommåltid, er noen av nyhetene.



Vi har tatt en titt og valgt oss ut åtte produkter vi har spesielt tro på vil fenge og bli værende i butikkhyllene.

Senere kommer det smakstest. Så følg med!

Se video av produktene her og les vår mening under:

Thai fra Fjordland



LITT MAT: Små mellommåltider er det flust av, men ikke så mange av denne typen. Vi håper disse svarer til forventningene.

Den nye serien «Litt mat» fra Fjordland promoterer seg selv med smaksrike retter for alle som trenger smart påfyll i en hektisk hverdag.

- Mellommåltider har tradisjonelt vært preget av usunne eller halvsunne valgmuligheter, sier markedssjef Ellen Molstad Dale i en pressemelding.

Hun mener den nye serien er for den helse- og kvalitetsbevisste.

Produsenten lanserer tre ulike produkter i serien og vi har aller mest tro på smaksvariantene Thai og Orient. Rettene virker annerledes og med mye smak. Vi gir også tommel opp for å bruke digge edamamebønner i Thai-varianten. Og at det følger med dressing, da enkelte grønnsaksblandinger som allerede finnes, ofte kan være tørre.

Skyr Proteindrikk fra Q-Meieriene

SMART NYKOMMER: En liten og god drikkeyoghurt som kan nytes på farten.

Q-meieriene skriver at produktet er et resultat av forbrukerinnspill og åpen innovasjon. De har også latt forbrukerne avgjøre hvilken smak den skulle ha, i sosiale medier. Allerede loves det enda en smak, i september.

Drikken inneholder mye protein, er ikke tilsatt sukker og er laktoseredusert.

Grunnen til at vi tror denne kommer til å selge er mest av alt at drikkeyoghurten kommer i liten kartong og med en lett konsistens. (Dessuten har vi smugsmakt og vet den smaker syrlig godt.)

Stratos & Litago fra Nidar...

MILKSHAKE OG SJOKOLADE: En hel plate kan muligens bli i meste laget...

...eller Litago og Stratos fra Tine?





KUSAMARBEID: Kvalmende eller herlig?

Eller, ja takk - begge deler?

Stratoskua og Litagokua har funnet kjærligheten, ifølge produsentene.

Vi syns egentlig at både milkshaken og sjokoladen virker ganske fristende. I hvert fall for de som liker søtt. For andre kan det muligens bli i kvalmeste laget...

Vi har uansett tro på samarbeidet mellom Tine og Nidar her og tipper den yngste generasjonen kanskje vil juble aller mest.



Junior Fløtemysost fra Tine

(Tilsatt jern)



IKKE BARE SØT: Brunost med jern er tilbake!

Fløtemysosten er, ifølge Tine, en søt og mild brunost tilsatt jern, spesielt laget for barn i vekst.

I tillegg inneholder den kalsium og jod. Osten er heller ikke tilsatt sukker, men sukkeret kommer fra melken.

At brunost i sin tid inneholdt jern, var en billig unnskyldning for å kose seg glugg med det søte og gode pålegget. De siste årene, har man ikke kunnet ty til denne unnskyldningen. Før nå! Brunost med jern er tilbake og det jubler vi for. Vi tror mange barnefamilier vil kjøpe denne, men setter et lite spørsmålstegn ved at den ikke ser ut til å komme i porsjonspakke? Det hadde vært enda bedre.

Go'morgen nøttebar fra Tine

ENERGIBAR: Nye nøtte- og müslibarer fra Tine kommer i to ulike smaksvarianter.

Müsli- og nøttebar med pekannøtt og salt karamell gir oss vann i munn. Denne godsaken høres helt nydelig ut. Men om det er, som produsenten hevder, et smart lite måltid, er vel å overdrive. Vil heller kalle det snacks eller lørdagsgodt. Rask energi, i beste fall.

Meatfree Weekday grillpølser fra Finsbråten

KJØTTFRITT: Er du klar for å spise mindre kjøtt framover?

Ny kjøttfri serie med vegetariske nuggets, burgere og grillpølser - i tillegg til veganske boller. Produsenten lover like god smak som kjøtt, men uten det samme fotavtrykket kjøtt setter på miljøet.

Mange sverger allerede til «kjøttfri mandag», og vi i redaksjonen tror mange forbrukere gjerne vil spise mindre kjøtt - på en enkel måte. Vi velger oss grillpølsene som et produkt vi tror vil overleve.

Kikert-postei fra Coop



VEGANSK POSTEI: Posteier kan lages på utallige måter og vi applauderer denne varianten.

Vegetar-trenden er stor når det nå slippes nye produkter, og vi håper denne veganske posteien er skikkelig god! Mye godt kan lages av kikerter og vi håper den smaker litt som hummus...

Coop lanserer også kikertpostei med smak av purreløk & persille.

Nevnes må også de nye glutenfrie brødene spirebrød og chiabrød, bakt av døve eller hørselshemmede og døvblinde. Sammen med håndtverksbakeriet på Signos arbeidsvirksomhet på Ryen, har Coop utviklet brødene.

Tommel opp!

Ballerina Drømmeduo fra Sætre

Kjeks med fyll av sjokolade og appelsin fra Sætre kan bli en hit.

Kombinasjonen sjokolade og appelsin er allerede prøvd ut i andre produkter som funker.

I juni lanserer Sætre disse kjeksene, med kremet fyll av appelsin og sjokolade.

Sjokolade og appelsin er kanskje en smakskombinasjon du enten elsker eller hater. Vi har mest tro på at de fleste digger det! Også håper vi at kjeksen er passe nyansert i smaken, uten for intens appelsinsmak.

