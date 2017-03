Disse ordene ble mest misbrukt i 2016

ANNONSE

Christine Calvert er tekstdoktor, underviser på Westerdals Olslo ACT og er hyperopptatt av språk. Hun har en oppfatning om hva slags ord og uttrykk vi brukte mest av i 2016. Og en sterk formening om hvilke vi godt kunne tone ned.

- Skjede rundt halsen

Christine Calvert, som opprinnelig kommer fra USA, lærte seg norsk som 11-åring og foretrekker at vi snakker «norsk på norsk».

- Samtidig er jeg pragmatiker. Med andre ord så registrerer jeg det som skjer uten å bli altfor forskrekket over at kj-lyden forsvinner og at vi bruker flere og flere anglisismer. Det er jo bare slik språk alltid har utviklet seg. Selv om «skjede rundt halsen» blir litt spesielt, ler hun.

Calvert foredrar om «Skriv så det selger» og «Skriv for nettet – kort og godt», og kommer borti mange moteord.

I 2016 var det flere av dem som irriterte henne.

Lei av influencer



- Fortsatt så er det klassikerne «i forhold til» og «å ha fokus på», men også «performance» i markedsføringssammenheng. Jeg er også litt lei av «influencer» og «content marketing», sier Christine Calvert til bloggen til kommunikasjonsselskapet Dyson.Drager.

- Jeg blir irritert når folk bruker fremmedord når de like gjerne kan bruke vanlige, norsk ord og uttrykk - i hvert fall når de snakker med ikke-akademikere. Prefererer istedenfor foretrekker, for eksempel. Jo, og uttrykket «over gjennomsnittet», som «over gjennomsnittet interessert i». Altfor mange har dette i twitterprofilene sine, mener Calvert.

Elendige på disse feilene



Når det gjelder ren grammatikk, noterer tekstdoktoren seg at vi fremdeles er elendige på de berømmelige særskrivingsfeilene. Under særskrivingsfeil kommer ord som egentlig skulle vært skrevet sammen, som «matte lekse» og «kylling lever». Og mange sliter med og/å og de/dem, sier Calvert.

Når det gjelder anglisismer, ser vi en tydelig påvirkning på språket, sier hun.

- En anglisisme er et ord eller uttrykk som har sitt opphav i engelsk. Eksempler på dette er at vi sier at noe er «ute av spørsmål» (out of the question) og at vi har miksede følelser (mixed feelings). Dette gjelder ikke bare unge, men også voksne som jobber i miljøer hvor vi bruker mange engelske ord og uttrykk. Vi kan like det eller mislike det, men de forskjellige språkene har jo alltid blitt påvirket av hverandre. Dette er en naturlig følge av globaliseringen og at vi snakker mer og mer engelsk.