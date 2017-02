Disse takket nei til å være med i «Farmen kjendis»

ANNONSE

Populære Leif Einar «Lothepus» Lothe vant «Farmen kjendis» sist helg, og har fått enorm oppmerksomhet underveis mens realityprogrammet har gått på skjermen og også etter at han gikk ut seirende i finalen mot Ida Gran-Jansen.

Også mange av de andre deltakerne har opplevd økt oppmerksomhet som følge av deltakelsen i «Farmen kjendis», men det er også de som sa nei til å bli med.

Blant dem er ifølge Dagbladet blogger Sophie Elise Isachsen, forfatter Jørn Lier Horst, artist Jørn Hoel, blomsterdekoratør Finn Schjøll, modell Kathrine Sørland og blogger og fotballspiller John Arne Riise.

Sophie Elise takket nei på grunn av tidspunktet for innspillingen, som fant sted i fjor sommer.

- Alle TV-henvendelser vurderes forløpende, både strategisk og praktisk. Denne gangen passet det rett og slett ikke. Vi holder imidlertid alltid døren åpen for spennende prosjekter, sier manager Marte Schei til avisen. Hun vil ikke kommentere om Isachsen er blitt spurt om å delta i sesong to.

Andre takket nei fordi de prioriterer karrieren over deltakelse på TV.

- Jeg fikk tilbudet, men valgte å takke nei. Jeg spiller fotball og har dessverre ikke tid til å leke bonde, sier John Arne Riise til samme avis.

Fra før er det kjent at Per Ståle Lønning (67) takket nei av helsemessige årsaker. Værmelder Eli Kari Gjengedal sier hun møtte i casting-runden av nysgjerrighet, men takket nei fordi det ikke var noe for henne. Ifølge BA takket også musiker Tor Endresen og basketspiller Marco Elsafadi nei til gårdstilværelse med andre kjendiser.

