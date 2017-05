ANNONSE

DRAMMEN/MOGREINA: I kveld ble det klart at Tomas Støleggen Hansen (28) og Malin Jensen Michaelsen (27) var det paret som seerne mente var best til å pusse opp, og dermed vinnerne av «Huset».

– Tusen, tusen takk, det er bare å si tusen takk, det er ikke noe annet å si, sa Tomas etter at seieren var klar.

I to måneder har de knapt sovet mer enn fire timer om natten, og nesten all tid ble brukt på oppussing.

– Ubeskrivelig glede

– Vi føler en ubeskrivelig glede, vi er så takknemlige. Dette betyr for alt for oss at vi vant dette huset, det er snakk om fremtiden vår, det er en trygghet, sier paret til TV2.

Tomas og Malin takker alle som har stemt på dem, i den knivskarpe konkurransen med tre andre par.

– Vi er så takknemlige for det. Det er så mange fantastiske mennesker der ute som har gitt oss så mange fine tilbakemeldinger, sier de.

Mistenkte fyllekjøring

Mens innspillingen pågikk i fjor høst hadde ikke drammensparet lov til å røpe til noen hva de drev med. Tomas jobber som lærer, og på skolen var det mye spekulasjoner.

– Elevene trodde at jeg satt inne for fyllekjøring, fortalte han i et intervju med Drammens Tidende før den direktesendte finalen onsdag kveld.