Dronningen: Langt igjen til likestilling

– Det har irritert meg. For eksempel når man er ute på et offisielt oppdrag, så hender det at pressen ikke skriver om det som foregår, men bare om det man har på seg. Det er meget skuffende, sier dronningen i et intervju med NTB i anledning 80-årsdagen senere i år.

Det skapte overskrifter da dronning Sonja i forbindelse med en utstilling av den amerikanske kunstneren Judy Chicago i 2013 svarte bekreftende på spørsmålet om hun selv er feminist.

– Litt av medfølelse med kunstneren, så svarte jeg ja. Men jeg mener jo at kvinner har sin egen rett, sin egen plass, og at det er urettferdig at kvinner i enkelte sammenhenger behandles annerledes enn menn.

Glasstak

Dronningen mener likestillingen har kommet langt i Norge, men framholder at det ennå er et stykke fram på flere områder.

– I næringslivet har vi fremdeles dette glasstaket som vi snakker om. Det er få kvinner i det aller øverste sjiktet. Og hvordan er det nå med målet om lik lønn for likt arbeid? spør hun.

Kampen for likestilling har fulgt henne hele livet, sier dronningen. I ungdommen gikk hun ikke av veien for å konkurrere med gutta i sport og idrett. Senere ble hun landets første kvinnelige oberst.

– Man må ut for å utfolde seg og bruke kreftene. Av og til har jeg ønsket meg en boksesekk, og det fikk jeg jo også til slutt. Den er rød og henger oppe, men jeg har ikke brukt den, sier hun.

Om kvinnekampen har kommet langt i Norge, er ikke det tilfelle alle andre steder i verden. Dronningen heier på innvandrerkvinnene som bryter barrierer og kommer seg opp og fram.

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal være sjenerøse overfor våre nye landsmenn. Det er så mange dyktige kvinner blant dem som gjør en utrolig innsats. Vi må få alle til å føle seg som en del av vårt samfunn, sier hun.

Y-blokka

Spørsmålet om kulturminnevern engasjerer også dronningen. Hun bidrar aktivt i arbeidet med å gjenskape barndomshjemmet på Vinderen i Oslo, som nå oppføres på nytt på Maihaugen på Lillehammer.

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal ta vare på de gode ting, sier dronningen og nevner stavkirkene og sveitserhotellene som eksempler.

Når NTB spør om Y-blokka i regjeringskvartalet bør bevares, blir hun mer forsiktig.

– Jeg skal ikke uttale meg om det. Det er opp til politikerne å avgjøre. Men det går an å ta vare på Picassos og Nesjars kunst selv om bygget skulle bli revet. Det ville være synd om disse verkene gikk tapt, sier dronningen.

Aktivt år

Hun går selv et aktivt kunstår i møte. Fellesutstillingen med Magne Furuholmen avsluttes med visninger i Bodø og Drammen. I tillegg blir det utstilling på Vinstra, sammen med Ørnulf Opdahl, og senere på Lista fyr.

I tillegg åpner Dronning Sonja KunstStall i Dronningparken i sommer, og det planlegges nye teaterforestillinger og konserter på Oscarshall. Kunstinteressen har hun hatt med seg hele livet, men aktiv med egen kunst ble hun først i godt voksen alder.

– At noe oppslukende kommer i ens vei er fantastisk godt for oss godt voksne. Å oppleve at man gjør noe av betydning, selv om årene kommer, er viktig, sier dronningen.

