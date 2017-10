Dropper «smågodt-priskrigen» - selger heller grønnsaker

Coop Mega Vågsbygd høster ros for sin grønnsaks-snackbar.

Det startet med at Coop Mega på lørdag dumpet smågodtprisen til det laveste for noen dagligvarekjede siden priskrigen påsken 2016. Deretter fulgte åtte dagligvarekjeder etter - og den såkalte «smågodt-priskrigen» var i gang.

Coop Mega Vågsbygd kompenserer imidlertid for de billige kaloriene med å tilby kundene en grønnsaks-snackbar. Til 129 kroner per kilo kan kundene forsyne seg med alt fra sukkererter og tomater til chili og agurk.

- I løpet av en halv uke solgte vi ut nesten hele pallen med grønnsaker, så dette blir veldig godt tatt imot av kundene våre. Det har blitt et blikkfang i butikken, sier butikksjef Magne Severinsen til Nettavisen.

Det var VG som først omtalte saken.

- Et sunnere alternativ

Severinsen forteller at grønnsaksbaren var planlagt før priskrigen på smågodt ble satt i gang.

- Kjedeledelsen er veldig opptatt av at vi skal ha fokus på frukt og grønt, så grønnsaksbaren er en del av dette, sier Severinsen, som beskriver grønnsaksdisken, ferskvareavdelingen og bakeriet som «hjertet i butikken».

GRØNNSAKSBAREN har allerede blitt svært populær.

Coop Mega Vågsbygd har ikke lenger tilbud på smågodt, det var kun et stunt de kjørte på lørdag. Nå selger de smågodt til ordinær pris.

- Tanken bak grønnsaksbaren er å kunne tilby kundene et sunnere alternativ. Den er som sagt blitt svært populær blant våre kunder, sier Severinsen.

Høster ros



Butikksjefen forteller at det er mange som har tatt bilder av grønnsaksbaren og delt på sosiale medier, hvor den høster mye ros. Mange kunder ønsker seg altså et sunnere snacktilbud enn smågodt.

Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitet i Oslo, uttrykte tidligere denne uken bekymring over fokuset på billig smågodt. Han mener dagligvarekjedene «gambler med folks helse».

- Vi kan spøke med ting som smågodtkrig, men sannheten er at overvekt og fedme fører til økt risiko for hjerte- og karsykdom og en tidlig død. Det er veldig alvorlig. Det er synd at dagligvarekjedene gambler med barns helse gjennom å nærmest gi bort smågodt, sa Hjelmesæth.

