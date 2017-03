Ed Sheeran: - Derfor kvittet jeg med med mobilen

ANNONSE

Det er mulig at Ed Sheeran har behov for «å tenke høyt» i stedenfor å se på mobilen, men artisten bak «Thinking Out Loud» har nå kastet mobilen for godt.

- Permanent ordning



Det forteller han til Ellen DeGeneres. Sheeran sier han la vekk mobilen som en prøveordning fordi han følte seg helt overlesset med informasjon og folk som kontaktet ham hele tiden.

- Jeg kvittet meg med telefonen ved nyttårstider. Nå jobber jeg bare ut fra en Ipad og e-post, forteller han til Ellen.

- Det er mye mindre stress, før våknet jeg og begynte å svare 50 stykker på mobilen. Nå er det mye bedre, sier han.

Sheeran startet med et prøveprosjekt, lik P3-Silje som var uten smarttelefon i en måned.

Mobilavhengighet innebærer tvangsmessig, overdreven bruk av mobiltelefonen. En avhengighet har som regel også innebygd negative konsekvenser, som når mobilen blir viktigere enn kjæresten.

Tek.no skrev i fjor om en undersøkelse som mente at avhengighet kan måles i hvor ofte du åpner en app på mobilen.

Det vil si hvor mange ganger om dagen du bruker Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, nettleseren, spiller spill. Hvis du åpner apper mer enn 60 ganger per dag, blir du stemplet som «mobilavhengig» av analysebyrået Flurry Analytics.

