Tirsdag neste uke er det ett år siden Elisabeth «Bettan» Andreassens ektemann, Tor Andreassen, døde av et hjerteinfarkt på familiens hytte på Brønnøya i Asker.

Nå snakker den folkekjære artisten ut om sorgen etter tapet av ektemannen.

- Jeg gråter ofte av savn og sånt, det er godt å kunne ha sorgen på yttersiden, den ligger liksom som en del av hverdagen, og det har jeg bestemt meg for at den skal være. Hvis jeg blir lei meg på butikken, så gråter jeg der, sier Bettan til VG Helg.

Hun innrømmer at tiden etter ektemannens død har vært tung.

- Mange sier at det er en mening med alt, men jeg føler ikke at det er så mye mening i dette. At jentene har mistet sin far, og jeg har mistet min Tor. Ja, det er tøft.

De to giftet seg sommeren 1994. I et intervju med Se & Hør i 2015, fortalte Bettan at mannen fridde til henne på Burger King, to år etter de møttes.

I dagene etter ektemannens dødsfall i fjor, delte 59 år gamle Bettan åpent om sorgen på sin Facebook-profil da hun takket for støtten.

«Min kjære Tor. For et ubeskrivelig savn. Vi skal ta vare på snekken din og oss selv i din ånd. Du ga oss alt som er verdt å ha i livet,» skrev 59-åringen da.

29. juni har Bettan premiere med sommershowet «Bettan, sommer, Evert Taube og andre menns viser» i Sandefjord. 3. juli er hun med i «Lotta på Liseberg», som vises på TV 2 8. juli.