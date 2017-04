Emily Watson i Apple Tree Yard: - Den er ikke for drøy, er den vel?

ANNONSE

Helt siden krimromanen «Bergenstoget plyndret i natt» ble gitt ut i påsken 1923, har påskekrim blitt en norsk tradisjon. Det gis ut påskekrim i bokformat, på melkekartongen, som hørespill - og selvsagt også på TV.

I år kan TV-kanalene by på en rekke spennende krimserier. En av dem er «Apple Tree Yard», som begynner på TV 2 på mandag. Serien handler om Yvonne, en godt voksen tobarnsmor med et utagerende sexliv. Men en dag går det galt, og Yvonne blir brutalt voldtatt av en kollega.

Hovedrollen spilles av Emily Watson. Nylig møtte vi Watson i London, i forbindelse med lanseringen av den kommende TV-serien «Genuis». Her kunne hun også fortelle oss litt om rollen i krimserien.

- Noen aviser har visst skrevet at historien er for drøy. Men den er da ikke det, er den vel? spør hun med oppriktig nysgjerrighet.

Hun forteller at rollen var interessant, selv om den bød på utfordrende scener.

- Det er fint at de viser at en kvinne på min alder også har et sexliv. Og det er bra at de tør å vise at også eldre kvinner kan voldtas, selv om det var tøft å spille inn scenen, sier Watson, som fylte 50 år i januar.

Det blir hett i Apple Tree Yard.

Rollen var velkommen for Watson, fordi hun merker at hun får stadig mindre utfordrende roller.

- I Hollywood får jeg nå bare en og annen rolle som mor. I TV-serier er det mer plass til meg og kvinner på min alder. Mammarollene er helt ok - de krever ofte ikke så mye tid, så da får jeg mer fritid. Men det er fint å få tyngre roller som krever mer, sier hun.

Det å fylle 50 år syntes hun var helt greit.

- Tidlig i livet er man fylt av spørsmål: Hva vil jeg med livet? Skal jeg ha barn? Hva skal jeg jobbe med? Nå har jeg fått svar, jeg lever i det livet jeg undret meg over. Og jeg føler at det er bra, smiler hun.

Hun har ingen planer om å gi seg som skuespiller, selv om hun ikke bare har positive ting å si om kollegene.

- Hvis du er på fest, så er skuespilleren den som står og snakker om seg selv. En skuespiller gjør bare det andre ber dem om å gjøre. Det er som med personlig hygiene - du må gjøre det grundig, men ikke snakke om det, ler hun.

Emily Watson i Apple Tree Yard på TV 2.

Men selv om hun gladelig tar imot utfordrende roller, må hun også sette grenser.

- Jeg kan ikke ta enhver rolle. Jeg ble for ikke så lenge siden tilbudt rollen som en veldig kjent sanger, men jeg kan ikke synge, så jeg sa nei. De ga seg ikke og tilbød mer penger. Jeg sa igjen at det ikke handlet om det, men at jeg ikke kunne synge, sier hun, men vil ikke avsløre hvilken rolle det var snakk om.

- Mange skuespillere får sangroller og bruker de neste tre månedene på å trene seg opp. Vel, det hadde ikke holdt med tre måneders øving for meg, sier hun.

Her er årets påskekrim på NRK og TV 2:

NRK:

«Nedgravde hemmeligheter»

En politiker som forsvant sporløst i 1990 dukker opp i en koffert i elva. Kun beinrestene er igjen etter ham. To etterforskere i Scotland Yard undersøker saken, og flere miljøer peker seg ut som mistenkelige.

Serien sendes 10., 11. og 12. april klokken 21.30. Hele serien legges ut på nett 10. april.

Etterforskerne Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) og Cassie Stuart (Nicola Walker) i Nedgravde hemmeligheter på NRK.

«Unge inspektør Morse»

Den unge Endeavour Morse dukker opp i fire enkeltstående episoder. I de ulike episodene må han blant annet finne en seriemorder og undersøke hva som gjør at en av sengene på sykehuset visstnok er forbannet.

Serien sendes skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og 1. påskedag.

Etterforskerne Endeavour Morse (Shaun Evans) og Fred Thrusday (Roger Allam) i Unge inspektør Morse på NRK.

«Broadchurch»

Ellie Miller og Alec Hardy er tilbake en ny sesong. Tre år har gått, og en voldtektssak preger byen. Det er flere mistenkelige faktorer ved hendelsen, og duoen må igjen bryte gjennom det lille samfunnet.

Første og andre episode sendes 2. påskedag. De øvrige episodene sendes etter påske.

Olivia Coleman spiller etterforsker Ellie Miller og David Tennant spiller Alec Hardy i Broadchurch på NRK.

TV 2:

«Apple Tree Yard»

Yvonne har mann, barn og en spennende jobb - og en mystisk elsker. Da hun blir voldtatt av en kollega, blir problemene større enn hun hadde fryktet.

Serien vises 10., 11., 12. og 13. april klokken 21.40.

Emily Watson i Apple Tree Yard på TV 2.

«Agatha Christie: Vitnet»

En rik, barnløs kvinne blir drept, og mistanken rettes raskt mot hennes unge elsker - og enearving til formuen. Men alt er selvsagt ikke så enkelt som man tror.

Serien vises langfredag og påskeaften klokken 21.40.

Kim Cattrall som Emily French i Agatha Christie: Vitnet på TV 2.

«Toget - på sporet av en morder»

I påskeuken sender TV 2 reprise av humorkrimmen med John Brungot og Morten Ramm.

John Brungot og Morten Ramm i Toget - på sporet av en morder.