Emma ble lurt av mann på datingside, men fant riktig mann til slutt

Ronaldo het egentlig Alan, og var 19 år eldre enn han utga seg for å være.

En kjærlighetshistorie av de uvanlige går viralt på internett, og det er lett å forstå hvorfor. Det som så ut til å ende i skuffelse for Emma Perrier (34), tok nemlig en helt annen retning da hun tok saken i egne hender.

Etter et vondt samlivsbrudd sommeren 2015, bestemte Emma seg i september for å forsøke å lete etter kjærligheten igjen, skriver The Atlantic. London-jenta lastet ned datingappen Zoosk, og begynte å snakke med en mann hun trodde het Ronaldo Scicluna, en kjekk elektriker som sa han bodde i West Midlands, rundt 16 mil fra Emma.

Det tok ikke lang tid før Emma og Ronaldo snakket sammen hver dag, men hun stusset over at han alltid hadde en unnskyldning for å ikke møte henne i virkeligheten. Etter å ha pratet sammen i seks måneder, bestemte Emma seg for å sjekke om Ronaldo virkelig var den han ga seg ut for å være.

Sendte melding



Hun brukte en app som tracker profilens egentlige kilde, og fikk bekreftet det hun fryktet mest: Ronaldos profil var falsk.

Ronaldo var nemlig egentlig en 53 år gammel mann ved navn Alan Stanley. Da han ble fersket, bortforklarte Alan det hele med at «alle gjør det», og innrømte at han hadde gjort det samme med minst fem andre kvinner.

Bildene Alan hadde brukt, var egentlig av en tyrkisk modell ved navn Adem Guzel. Emma bestemte seg for å sende Adem en melding, mest for å si fra til ham om at bildene hans ble brukt:

«Hei Adem. Vi kjenner ikke hverandre, men for et år siden traff jeg en mann på nettet og denne mannen bruker dine bilder og later som om han er deg. Jeg var ikke sikker på om det var en god idé å kontakte deg, men jeg tenkte at du burde vite det. Vennlig hilsen Emma.»

Kom til London



Adem svarte på meldingen, og ikke lenge etter bestemte de seg for å snakke sammen på videochat. Kjemien var god, og Emma inviterte Adem til London.

De hadde knapt kommet seg ut av flyplassen, før de begge følte at dette var riktig.

- Jeg følte at jeg hadde kjent henne lenge, sier Adem til The Atlantic.

Det tok ikke lang tid før Adem flyttet til London, og paret er nå samboere.

Alan Stanley sier at han også har funnet kjærligheten. Alan og Emma har møttes i virkeligheten, og han har bedt henne om unnskyldning.

- Jeg synes det er fantastisk at Emma og Adem har møttes. Det er nesten som skjebnen. Det er noen der ute for alle, sier Stanley.

