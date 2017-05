Er det skadelig å sitte med beina i kryss?

ANNONSE

Å sitte med beina i kryss er ikke uvanlig. Er det helt greit å krysse beina - eller bør vi la være?

Vi har samlet noen myter om å sitte med beina krysset:

«Det kan gi nerveskader»

Bare tull! Du har kanskje opplevd at det ene beinet sovner hvis det hviler for lenge oppå det andre? Dette kommer av at du legger presset på peroneusnerven, som sørger for bevegelighet i beina. Men så snart du reiser deg går nerven tilbake til normalen. Det er med andre ord ingen varig skade.

«Du kan få åreknuter»

Slik bør du ikke sitte altfor lenge av gangen.

Dette er ikke sant. Åreknuter kan forebygges med hjelp av jevnlig trening, men er først og fremst et arvelig problem.

«Du kan få høyt blodtrykk»

Tja, dette er heller ikke helt sant. Det stemmer riktig nok at blodtrykket øker når du sitter på denne måten, men blodtrykket blir normalt igjen når du tar beina fra hverandre. Grunnen til at blodtrykket stiger, er at beinstillingen hindrer blodet i å flyte fritt, noe som presser blod tilbake til hjertet. Det fører til at hjertet må pumpe ut mer blod.

Slik bør du sitte med beina hvis de skal krysses.

«Det er skadelig for blodsirkulasjonen»

Hvis du sitter med beina i kryss i timevis, er det ikke bra for blodsirkulasjonen. Det er det heller ikke hvis du sitter i en annen stilling i lang tid. Poenget er at du må skifte sittestilling med jevne mellomrom - og helst reise deg opp og gå en liten runde innimellom også.

«Det forlenger musklene»

Endelig en positiv påstand! Og heldigvis kan vi si at dette stemmer. Ifølge en studie fra University Medical Centre i Nederland vil det å sitte med beina i kryss forlenge piriformismuskelen. Forskerne mener at dette gir bedre stabilitet i bekkenet, noe som reduserer risikoen for ryggplager.

Men det bør også nevnes at enkelte fysioterapeuter mener at stillingen gir kroppen en skjev posisjon, noe som gir mindre stabilitet i bekkenet - og da mister du fordelen av forlenget muskel.

