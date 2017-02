Er ungen blitt et sukkermonster? Det er en naturlig årsak til det

ANNONSE

I 2011 startet Matforskningsinsituttet Nofima opp undersøkelsen Barn & Smak. I en toårsperiode måler de blant annet hvordan 140 barns preferanser og aksept av grunnsmaker endrer seg i lys av familiens matvaner.

Grunnsmakene er salt, søtt, surt, bittert og umami.

Godtar mindre sukker som små



Da Tine torsdag gjennomgikk sitt arbeid for å redusere sukker i sine meieriprodukter som yoghurt og sjokolademelk, var nettopp søtsmak hos forbrukeren, også barn, ett av temaene.

Også flere andre matprodusenter, som Orkla, Synnøve Finden og Q-Meieriene er opptatt av å redusere sukkerinnholdet, men beholde smaken som forbrukerne liker.

Tine er for øvrig deltaker i Barn og Smak-prosjektet sammen med NRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Universitetet i Oslo (både Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet), Måltidets Hus v/NCE Culinology, Bama, Norgesmøllene, Kavli og Orkla Foods.

Forsker Valérie Lengard Almli leder forskningsprosjektet Barn og Smak ved Nofima.

Forskernes foreløpige funn er at barn godtar mindre sukker i mat når de er fire år enn når de er fem år. I år skal de måle hva seksåringene foretrekker.

Mindre følsomme for smak



Ifølge forsker Valerie Lengard Almli i Nofima er ikke dette så voldsomt overraskende.

Årsaken er rett og slett at mennesker blir mindre sensitive for smak med alderen. Med andre ord, og som undersøkelsen viser, er det mye som tyder på at en femåring må ha mer sukker for å smake det samme som han eller hun gjør som fireåring.

Av samme årsak blir også barn mer og mer opptatt av søtsaker.

Det er også slik at kvinner har en høyere smakssensitivtet enn menn i snitt. Og yngre har høyere smakssensititet enn eldre.

Valérie Lengard Almli kunne fortelle at ett av hovedpunktene for våre matpreferanser er evolusjon. Som mennesker tiltrekkes vi av fett og sukker fordi det gir oss energi. På samme måte unngår vi farlig mat.

At smak endrer seg, er denne voksentesten av barnemat et bevis for:

I dag er det sukker overalt



- Å tiltrekkes av energirik mat er jo vel og bra, men i dag er sukkerholdig mat overalt og derfor er det ikke lurt å gi etter for dette hele tiden, sier forsker Almli.

Når vi blir eldre, endrer vår preferanse for søtt seg, men faktisk ikke før vi tipper 30 år. Derfra går det gradvis nedover med smakssansen generelt, og også søtpreferansen.

- For voksne er dette en fysiologisk styrt prosess. Samtidig som det handler om hva vi har vendt oss til, sier Lengard Almli.

Nettopp av siste grunn mener hun det er viktig at matprodusentene er med på laget.

- De er helt klart at hverdagsproduktene vi inntar og tilbys er veldig viktig. Det er det som kan gjøre en forskjell, sier Valérie Lengard Almlie.

I Nettavisen-redaksjonen er vi også glad i søtsaker: