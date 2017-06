Ernæringsfysiolog:  - Mange gir seg selv angst og ødelegger for sitt eget kosthold

ANNONSE

- Mange er for opptatt av detaljene rundt mat, slik at det blir så mye man skal være opptatt av, at man ikke strekker til. Så kommer bare den dårlige samvittigheten og angsten på tallerken, sier hun.

Ernæringsfysiologen, som har en master i samfunnsernæring, mener vi må slappe litt mer av i forholdet vårt til mat.

- Ikke minst for å bevare den gode helsa og matgleden.

- Mange har mistet balansen



Fokuset på kosthold har eskalert i rekordfart de siste tiårene, med store kommersielle krefter bak, som gjerne vil fortelle oss hvordan vi bør spise.

Og selv om ernæringsfysiologen naturlig nok er opptatt av kosthold, mener hun at mange har mistet balansen i hverdagen.

- Jeg hører ofte folk som påpeker at både det ene og det andre er farlig å spise. La meg si det sånn: Det er farlig å puste også, med all den forurensingen der ute, spøker hun.

- Spis mat, ikke næringsstoffer



Også områdedirektør for Psykisk og fysisk helse i Folkehelseinstituttet, Knut Inge Klepp, mener detaljert fokus på mat kan være ødeleggende for kostholdet.

- Det er mange som vil ha oss til å tro at vi må spise på en bestemt måte, gjerne kutte ut mange vanlige matvarer. Noe som kan føre til at folk tror de må oppfylle strenge krav til hva de kan og ikke kan spise. Tver imot, for helsen er kanskje variasjon og mangfold i kostholdet det viktigste rådet. Og for den psykiske helsen er det å bygge trivsel rundt mat, fokusere på det sosiale og bruke tid på måltidene viktig.

Knut Inge Klepp i Folkehelseinstituttet mener vi må fokusere på å spise mat, ikke næringsstoffer.

- På hvilken måte har fokuset blitt annerledes i dag enn før?

- Før var det telling av kalorier som gjaldt. Nå har utviklingen gått i en enda mer detaljorientert retning ved at man utelukker store matvaregrupper, eller er opphengt i næringsstoffer, sier han.

Og legger til:

- Vi spiser mat, ikke næringsstoffer.

Han mener vi også trenger å fokusere mer på matgleden.

- Mat er viktig del av vår kultur og byr på glede og nytelse . Egentlig er dette med kosthold ganske enkelt. Som matforfatter Michael Pollan sier: «Spis mat, ikke for mye, mest planter.» Det er en grei oppsummering for den enkelte av oss, men det peker også mot et kosthold som vil være mer bærekraftig for planeten vår.

Detaljfokus ned i 8-års alder



Psykiater og professor Finn Skårderud er administrerende direktør for Villa Sult - Institutt for Spiseforstyrrelser og har tidligere snakket med Nettavisen om det usunne detaljfokuset han ser omkring mat.

- Mange leser maten før de spiser den, mener psykiater Finn Skårderud.

I forbindelse med kampanjen «Matro», et samarbeidsprosjekt mellom Villa Sult og Mills, snakket Skårderud om den økende bevisstheten rundt kropp og mat.

- Nå kan det jo være at jeg er pessimistisk fordi jeg jobber med spiseforstyrrelser, men jeg ser et usunt detaljfokus og en økende bevissthet når det gjelder kropp og mat hos barn ned i åtteårsalderen. Tidligere så jeg det samme hos 14-åringer, sa han til Nettavisen.

Han har tidligere også snakket om at det er mange som vil fortelle unge i dag hvordan de bør leve.

- Det er mange røster som forteller oss hvordan vi bør leve, og det fremmer både bekymring og angst. Mange leser maten før de spiser den.

- Greit med hamburger og pizza



Ernæringsfysiolog Camilla Andersen mener det aldri kommer noe godt ut av å tenke så detaljert om maten:

- Mitt råd er mer grønnsaker. Med friske grønnsaker eller salat til, blir det greit å spise både pølse, hamburger, pannekaker og pizza til middag. Det handler om å gjenskape en balanse, mener hun.

- I tillegg til å være bevisst i hverdagen?

- Ja, å ha et normalt, sunt og bevisst forhold til hva man putter i kroppen er selvsagt lurt. Å ta vare på oss selv, har mye å si for livskvaliteten. Men jeg tenker at det ikke er bra for den mentale helsen å være for opptatt av hva vi spiser.

- Mindre sukker og mer grønnsaker



- Hvordan finne balansen?

- Ta deg tid til å spise. Gi heller mer oppmerksomhet til selve måltidet. Da tror jeg mange hadde fått et bedre kosthold, uten de store endringene.

- Om du vil spise mer grønnsaker eller mindre sukker, så ta ett steg av gangen. Alle må starte ut i fra eget ståsted om de ønsker å gjøre forbedringer.

- Hva med all påvirkning utenfra?

- Det er jammen ikke lett å være forbruker i dag og ta vare på kropp og helse. Selv om det finnes alternativer i butikken, er det jo slik at duften av nybakte boller trigger oss mer enn en salat med fullkornpasta. Så her har også handelen et ansvar, mener jeg.

