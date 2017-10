Ernæringsfysiolog: - Noen tror de kan spise så mye mørk sjokolade de vil, fordi «det er så sunt»

Ernæringsfysiolog Silje Bjørnstad lister opp fem matvarer det hersker stor forvirring rundt.

Aldri før har vi hatt så mye informasjon om kosthold og trening tilgjengelig. Dietter, treningsplaner, lister over «ja og nei-mat», artikler om fettprosent og muskelvekst - alt ligger kun et kjapt Google-søk unna.

Men kan det bli for mye informasjon? En undersøkelse fra 2015 viser at 8 av 10 nordmenn er lei forvirringen rundt mat og kosthold, samtidig som tallene for overvekt og fedme stadig stiger.

Ernæringsfysiolog og PT Silje Bjørnstad har lang erfaring med å hjelpe kunder med kosthold og ernæring. Hun er derfor godt kjent med at mange blir mer forvirret enn opplyst av all informasjonen som finnes om mat og trening der ute.

Gjennom jobben sin møter Bjørnstad mennesker som har lest om «sunne matvarer», og som tror de nærmest kan spise ubegrenset av disse matvarene, så lenge de holder seg unna «nei-maten». Selv er hun opptatt av å finne et sunt og variert kosthold som passer den enkelte, i stedet for å forby enkelte matvarer.

SILJE BJØRNSTAD er ernæringsfysiolog, personlig trener og journalist.

- Det vil alltid være noen produkter og matvarer som er bedre og sunnere enn andre på grunn av et høyere innhold av gode næringsstoffer, men det kommer jo også an på hva man sammenligner matvaren med, og ikke minst mengden man spiser og hvor variert kosthold man har, sier Bjørnstad.

Skal man kunne si noe om hvor næringsrikt og sunt man spiser generelt, er det altså ikke nok å se på de enkelte matvarene, mener Bjørnstad.

- Om en mat- eller drikkevare er sunn eller ikke må settes i en helhetlig kontekst der man ser på sitt totale matinntak og kosthold.

Kundene Bjørnstad møter har ofte som mål å gå ned i vekt. I den sammenheng finnes det en rekke matvarer det hersker stor forvirring rundt, og Bjørnstad lister her opp fem av de vanligste:

1. Mørk sjokolade

Mange har lest at mørk sjokolade er sunt, og tenker derfor at de kan spise så mye de vil av det uten å legge på seg, forteller Bjørnstad.

- Joda, mørk sjokolade kan sies å være sunnere enn tradisjonell melkesjokolade fordi den har et høyere innhold av kakao og dermed et høyere innhold av antioksidanter. Men for å opprettholde et sunt og variert kosthold så er det viktig med balanse. «Alt med måte» er en fin huskeregel, sier Bjørnstad.

For selv om mørk sjokolade inneholder flere antioksidanter, er kalorinnholdet høyere enn i melkesjokalde.

- Mørk sjokolade inneholder faktisk litt flere kilokalorier enn tradisjonell melkesjokolade per 100 gram, cirka 605 kcal per 100 gram versus 550 kcal per 100 gram. Samtidig inneholder de fleste sjokoladetypene også en god del fett og sukker. Så det kan fort bli en del uforutsette ekstrakalorier hvis man stadig bøtter nedpå mørk sjokolade fordi man har sett og hørt at det er sunt.

2. Energibarer

Energibarer blir stadig mer populært, og man oppfordres stadit til å ta seg en proteinbar før eller etter trening. Noen av de smaker også veldig godt, men er det egentlig så mye sunnere enn en sjokoladebar?

- Sammenlignet med en sjokoladebar, så vil en energibar være noe mer næringsrikt. Men det er snakk om raske karbohydrater og en energibar er ment for å gi rask energi, slik at det ikke nødvendigvis er så særlig mettende, sier Bjørnstad.

Når det gjelder kaoloriinnhold, er mange energibarer like kaloririke som en sjokoladebar.

- Energibar er ikke slankemat for de som ønsker å gå ned i vekt, da ville jeg ha valgt noe annet som bidrar med færre kalorier og mer volum - for eksempel en banan eller 1-2 knekkebrød med proteinrikt pålegg.

ENERGIBARER markedsføres som sunne, men mange inneholder like mye sukker som vanlige sjokoladebarer.

3. Tørket frukt

Tørket frukt er også blitt kjempepopulært, men mange tror nok at de spiser ren, tørket frukt. Sannheten er at enkelte typer tørket frukt inneholder mer sukker enn Coca-Cola og seigmenn.

- Sammenlignet med tradisjonell snacks så er tørket frukt et bedre alternativ, men det er mye kalorier og sukker per 100 gram. I tillegg er det faktisk mange poser med tørket frukt som også inneholder tilsatt sukker i tillegg til det naturlige fruktsukkeret.

Oppfordringen fra Bjørnstad er derfor enkel: Spis frukt i sin naturlige form!

TØRKET FRUKT inneholder ofte tilsatt sukker i tillegg til det naturlige fruktsukkeret.

4. Oljer

Mange oljer er en god kilde til sunne fettsyrer, som for eksempel olivenolje og rapsolje, forklarer Bjørnstad. Men olje er også svært kaloririkt, så her bør man vurdere mengde om man ønsker å gå ned i vekt.

- Dett er fort gjort å bli ivrig med mengden når man lager mat eller heller oljedressing på salaten. Oljer er svært energirikt og et par spiseskjeer ekstra her og der kan fort gjøre at det «blir for mye av det gode».

5. Frokostblanding



Det finnes et bredt utvalg av frokostblandinger i butikken, og selv om mange ser sunne ut, kan det være lurt å sjekke ingredienslisten.

- Da ser man ofte at det er blitt tilsatt en del sukker og at fiberinnholdet ikke er noe å skryte av. Mange frokostblandinger vil dermed kunne bidra med mye energi uten at det metter noe særlig, og at man derfor blir fort sulten igjen etter et slikt måltid, sier Bjørnstad.

I tillegg kan det være det vanskelig å bedømme hvor mye en porsjon er når man heller frokostblandingen i skålen, påpeker Bjørnstad.

- Så her er det nok mange som fort kan spise mer enn det de hadde tenkt.

FROKOSTBLANDINGER rettet mot barn inneholder gjerne veldig mye sukker.

