Ernæringsfysiolog om Skyr proteindrikk:  - Det er ikke slik at mest mulig proteiner er bra

- Skikkelig digg. Passe søt og tynn, og behagelig konsistens. Føles fresh, sier en av testerne i redaksjonen.

Det nye produktet, som akkurat har kommet i butikk, er også det produktet leserne våre har mest tro på av disse åtte nyhetene.

Se de nye produktene vi har tro på her:

Proteindrikken inneholder 18 gram protein, er laktoseredusert og ikke tilsatt sukker. Til gjengjeld inneholder drikken søtstoffet sukralose.

- Det er ikke slik at mest mulig proteiner er bra



Ernæringsfysiolog i Somebody, Camilla Andersen, mener Skyr Proteindrikk kan være en fin måte å få i seg nok proteiner, for en som er småspist.

- For en småspist person eller en svært aktiv person er dette absolutt et bra produkt. Men ved å gjøre produkter sukker- og fettfrie, reduseres også kaloriinnholdet. En aktiv person trenger ikke bare påfyll av proteiner, men også nok kalorier.

Ernæringsfysiolog Camilla Andersen i Somebody mener det er stort fokus på proteiner og påpeker at vi også trenger kalorier. Særlig dersom man er veldig aktiv eller småspist.

En aktiv person som er i kaloriunderskudd risikerer bare at proteinene går til energi i stedet for muskler, forteller hun.

Andersen påpeker at det er mye fokus på at det er bra å få i seg mye proteiner. Men vet du hvor mye du faktisk trenger?

- Det er ikke slik at mest mulig proteiner er bra. For en vanlig person holder det med 0.8 gram protein per kilo kroppsvekt. For en som trener hardt kan behovet komme opp i 2 gram per kilo per dag.

Hun mener det er balanse som er viktig.

- Din balanse er viktig. Ut i fra din livsstil og ditt øvrige kosthold.

- Sjokomelk uten sukker og kunstig søtning er bedre



Det fins allerede produkter med like mye proteiner på markedet. Som for eksempel YT Restitusjonsdrikk, sier Andersen.

- Skyr proteindrikk kommer bedre ut ved å ikke bidra med sukker, men den inneholder kunstig søtning istedenfor. Personlig er jeg ikke så glad i det, men så lenge man holder inntaket av kunstig søtning på et moderat nivå er det nok ingen fare. Produktet hadde allikevel skåret høyere hos meg om det ble brukt en form for naturlig søtning istedet.

Proteinnivået i Skyr er det samme som i en 1/2 liter sjokolademelk, påpeker hun. Men altså uten sukkeret.

- Nå har det kommet sjokolademelk uten tilsatt sukker også, som er både uten sukker og søtstoff - og som bidrar med 11 g protein. Jeg vil si at det er et bedre valg.

- Tørr ettersmak, men liker konsistensen



Vi ga et tilfeldig utvalg i redaksjonen hver sin Skyr Proteindrikk og fikk disse tilbakemeldingene:

- Syrlig og god i smaken, minnet veldig om Biola. Den kommer nok til å bli kjøpt igjen!

- Bra på smak, frisk og god. Får en følelse av at jeg har plukket bringebærene selv.

- Smart liten kartong! God på smak, liker den tynne konsistensen og at den er så frisk og syrlig. Flytende yoghurt kan fort bli i kvalmeste laget. Det jeg imidlertid alltid sliter litt med når det gjelder Skyr-produktene, er den tørre ettersmaken. Men den var heldigvis ikke så markant som i de andre yoghurtene fra Skyr.

Smaken er som alltid delt og der noen liker den tynne konsistensen, vil andre ha mer fylde...

- Ingen ettersmak, noe som er et stort pluss til proteindrikk å være. Konsistensen også er fin, men kunne med fordel vært litt tykkere. Kunne ønsket meg mer milkshake enn melk. Med 18 gram protein er dette en super drikk etter trening.

- Yoghurten er frisk og god, men oppleves litt «tynn». Den kunne godt hatt litt kraftigere smak og vært fyldigere.

