Etter en hendelse i butikken, satte Åsa (34) en lapp i pannen

ANNONSE

Svenske Åsa Skånberg (34) skulle pakke ned varene hun hadde kjøpt i butikken, da hun fikk et oppgitt blikk fra dama bak henne i køen.

Åsa er for tiden sykemeldt på grunn av stress, og hendelsen i butikken fikk henne til å tenke. Da hun kom hjem, la hun ut følgende innlegg på Facebook:

«Kjære medmenneske. Dette kan jo ikke du vite, men jeg kom akkurat fra legen der jeg både storgråt og bannet over min utmattet og triste hjerne som ikke fungerer som den skal akkurat nå. Jeg er sykemeldt, forstår du, og sånne enkle ting som å effektivt prøve å legge varer i en pose, kan bli vanskelig for meg for tiden. Det var ikke meningen at du måtte vente noen ekstra sekunder. Jeg skal prøve å skaffe meg en lapp som jeg kan sette i pannen, slik at det blir lettere å forstå.»

På bildet som følger med innlegget har Åsa en lapp i pannen hvor det står «midlertidig ute av drift».

- Dessverre så er det slik at jeg føler at hjernen min er midlertidig ute av drift om dagen. Jeg opplever å ha problemer med hukommelsen, overfølsomhet for lyd, svimmelhet og en forferdelig trøtthet som ikke vil forsvinne. Men forhåpentligvis vil den fungere bra igjen snart, sier Åsa til Nettavisen.

Saken ble først omtalt av Expressen i Sverige.





Vil bidra til mer åpenhet



Målet med innlegget var å skape åpenhet rundt psykisk sykdom. Å vise at selv om sykdommen ikke vises på kroppen, så kan man likevel ha det vondt.

ÅPENHET: Åsa Skånberg håper innlegget kan bidra til mer åpenhet rundt psykisk helse.

- Jeg valgte å fortelle om sykemeldingen min og hendelsen i butikken i håp om at flere mennesker tør å snakke med hverandre om psykisk uhelse. Det finnes altfor mange mennesker som har det dårlig altfor lenge. Langtidssykemeldinger er for vanlig, og selvmordsstatistikken for høy. Jeg vil bidra til at det skal bli et mindre ladet og mindre tabubelagt tema, sier Åsa.

LES OGSÅ: - Jeg legger jo skammen min åpen for alle

- Åpenhet fører til kunnskap



I kommentarfeltet er det mange som viser støtte til Åsa. De kjenner seg igjen i problematikken rundt det å ha en sykdom ingen andre kan se, og takker henne for å ha delt sin historie.

Selv tror 34-åringen at åpenhet er svært viktig hvis man ønsker mer kunnskap om psykisk helse i samfunnet.

- Jo lengre tid det tar før man søker hjelp, jo lengre tid tar det før man blir bra igjen. For å kunne ta sine eventuelle symptomer på alvor, må man først ha kunnskap om dem. Og kunnskap blir født ut av åpenhet rundt tema, avslutter Åsa.

Har du sett denne videoen?