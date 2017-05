Eurovision: - De har ingen veltrent Fitfy Shades of Grey-frontfigur, men de har en veldig god låt

ANNONSE

I dag, torsdag, er det briste eller bære for Jowst i den andre semifinalen i Eurovision Song Contest. JOWST var langt fra fornøyd med første prøve i Eurovision, men i kveld skal Norge skal konkurrere mot blant annet Israel, Kroatia, Ungarn, Danmark, Irland og Bulgaria.

Og som gode nordmenn krysser vi selvsagt fingrene for at det går bra for duoen Joachim Steen With og Aleksander Walmann.

Første generalprøve gikk ikke så bra. Lysmaska virket ikke, men guttene fikk ikke et nytt forsøk.

- Utfordringen i en semifinale – og en finale for så vidt – er jo å skille seg ut. Det er så stor variasjon i sjanger og uttrykk. Og så stor spredning i kostyme, sjanger og kvalitet at det er veldig mange variabler som spiller inn, sier Ingeborg Heldal til Nettavisen.

Heldal har også i år vært en del av panelet i «Adresse Kiev», og har gjennomgått alle bidragene.

Aller-redaktør Ingeborg Heldal, mener Norges bidrag i år er sterkere låtmessig, men sier så mange andre faktorer spiller inn om Jowst skal gå videre.

- I den første semifinalen var det ingen store sjokk. Montenegro og Slavko Kalezíc gikk ikke videre tross oversensuell opptreden og årets lengste flette. Men det var ventet at både Sverige, Australia, Portugal og Armenia ville gå videre, sier Heldal. Og legger til:

- Jowst har ingen utspjåkede damer med stort hår og ingen veltrent Fifty Shades of Grey- frontfigur, men de har en veldig god låt, sier Ingeborg Heldal.

Slavko Kalezic fra Montenegro fremførte Space, men det holdt ikke, tross Fifty Shades-tendenser og Eurovisions lengste flette.

Sverige er så overbevisende i år at selv Google allerede har kåret dem til vinneren av Eurovision nok en gang ved å analysere trafikken til de forskjellige bidragene, skriver svenske Expressen.

Heldal mener Jowst har en kul, moderne og velprodusert låt.

Må gjenskape norsk stemning



- Det er viktig at de klarer å gjenskape det som skjedde i Spektrum. I den norske finalen var de en «dark horse» som spesielt klarte å fange de som satt hjemme og stemte. Om de klarer det samme torsdag kveld, så går det bra, mener hun.

Samtidig sier hun at det er veldig vanskelig å vite hva som skjer når du skal opp mot hele Øst-Europa. Ifølge NRK Kulturnytt har heller ikke Norge fordel av såkalt kompisstemning. Kulturnytt undersøkte hvor mange av nabolandene som ga hverandre 12 poeng hele tiden. Norge er litt greiere med sine naboer enn de er mot oss.

BERGTAR: Salvador Sobral fra Portugal har stemme så det holder, men står ganske rolig på scenen.

- Ikke det samme uten Norge



- Det som er kult er at de har tatt en sjanger som kjennes litt moderne. De er i Kygo-land, og har ført det nye soundet inn i Eurovision. Gutta skal også ha at de har maksa promoen på forhånd, reist rundt, vist seg frem og gjort det de kan. Jeg håper selvfølgelig at de kommer til finalen. Det blir ikke det samme uten Norge i finalen. Samtidig har de en bra låt som jeg tror blir streama masse i sommer, sier Heldal.

FAVORITT: Sunstroke Project representerer Moldova. Folk elsker saksofonisten.

Foruten Jowst har Heldal i år Moldova, Portugal og Italia som favoritter.

- Moldovas «epic saxx guy» er så sjarmerende at det fort kan bli kjempebra. Når de kommer på senen, går folk helt av skaftet. Det var det bidraget som festet seg fra forrige semifinale og som jeg nynnet på dagen derpå, ler hun.

- Jeg håper at Moldova gjør det bra, for jeg synes de bringer en type humor til bords som er riktig for Eurovision. Og så holder jeg en knapp på Italia og Portugal. Italia fordi det er en utrolig fengende kul låt, med masse humor i. Francesco Gabbani har så glimt i øyet. Og så er det han søte, «knuppete» portugisiske sjangeren, Salvador Sobral, som er så sjenert og introvert, men som skaper helt magisk stemning i den store salen bare han åpner munnen.