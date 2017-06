Evelina er en av jentene på bildet fra Nor-Shipping: - Det er naturlig at en bedrift velger å bruke jenter på denne måten

ANNONSE

- Jeg har egentlig vært sint siden jeg så innlegget Aamodt publiserte. De som jobber i firmaet jeg var leid inn for på Nor-Shipping er hyggelige mennesker, men han fremstiller dem som mannsjåvinister som ikke respekterer damer.

Evalina (23) tar selv kontakt med Nettavisen etter at vi omtalte kritikken mot det nederlandske firmaet ROG Ship Repair. Nor-Shipping messen ble avholdt på Lillestrøm i forrige uke, og i ettertid kritiserte Chul Christian Aamodt, administrerende direktør i enerWE AS, ROG SHIP Repair for å ha leid inn unge jenter i tettsittende drakter til sin stand på messa.

REAGERTE: Chul Christian Aamodt.

Aamodt mener slike reklamestunt skremmer dyktige damer fra å søke seg til shippingbransjen, samtidig som han synes vi bør sette en stopper for «å bruke kvinnekroppen til å markedsføre noe helt annet».

Evalina, som er en av jentene Aamodt referer til, er uenig i dette.

- Det er bare naturlig at en bedrift velger å bruke jenter på denne måten. Alle vet at menn er tiltrukket av kvinner, derfor er det god reklame å bruke oss. Jeg tror de aller fleste menn heller vil ha det enn nøkkelringer og sjokolade, som Aamodt referer til i innlegget sitt, sier Evalina.

ROG SHIP REPAIR: Evalina og en annen jente, begge ansatt i TFM Models, ble leid inn av ROG Ship Repair på Nor-Shipping i Lillestrøm.

- Veldig vanlig praksis i utlandet



Både Evalina og den andre jenta på bildet, jobber for et eventbyrå som heter TFM Models. Der blir de jevnlig leid ut til ulike events - alt fra butikkåpninger til bilevents.

- Dette er jobben min. Jeg promoterer ting på ulike måter. Når det gjelder Nor-Shipping-jobben, så er det et veldig typisk oppdrag. Vi har dessuten på oss en drakt som dekker absolutt alt, og gikk bare rundt og pratet med folk, ga informasjon og delte ut flyers.

- Men det er en svært tettsittende drakt, samtidig som dere har firmaets nettadresse trykket på rumpa. Forstår du at folk reagerer?

- Jeg forstår det fordi jeg har bodd i Norge i 11 år og kjenner til kulturen. Men jeg har også jobbet mye i utlandet, og der er slike ting veldig vanlig praksis. Jeg mener at så lenge det fungerer som et salgstriks, og det gjorde det, så er det helt greit.

- Slik er vi av natur



Evalina kommer opprinnelig fra Latvia, men har bodd mesteparten av livet sitt i Florida i USA.

- Når det kommer til markedsføring, er Norge etter min erfaring mer konservativ og kritisk enn andre land. Det er veldig vanlig praksis å leie inn damer på denne måten i utlandet. Utstillerne setter pris på det og jentene synes det er en morsom og givende jobb. Vi gjør dagen til de rundt oss litt bedre, sier Evalina.

VANLIG I UTLANDET: - Det er veldig vanlig praksis å leie inn damer på denne måten i utlandet, sier Evalina.

23-åringen synes ikke at det negativt å spille på utseendet, tvert imot.

- Det hadde ikke vært nok om vi var bare pene damer, vi skal jo også snakke med de rundt oss og gi god informasjon. Men kvinner får oppmerksomhet av menn, slik er vi av natur.

- Med tanke på at Norge er et av verdens mest likestilte land, synes du da det er greit at kvinner blir brukt for å få menns oppmerksomhet på denne måten?

- Ja, kvinnene kan jo leie inn kjekkaser for å promotere sine firma også. Shippingbransjen er mannsdominert, derfor fungerer det. Jeg har vært på moterelaterte events, hvor kvinner dominerer, og der har menn vært leid inn på samme måte, påpeker hun.

- Gubbevelder



Direktør i Nor-Shipping, Birgit Liodden, er enig med Aamodt i at det er all grunn til å reagere på ROG Ship Repairs reklamestunt. Nor-Shipping fikk også kraftig kritikk i 2015, denne gangen var det et dansk selskap som hadde leid inn damer i bare trusa.

Liodden påpeker overfor Nettavisen at selskapet denne gangen er nederlandsk, og at Nor-Shipping aldri har hatt lignende situasjoner med norske selskap.

- Norske selskap har ikke problemer med å forstå hva som er akseptabel markedsføring og ikke, sier hun.

Liodden får støtte fra Nina Riibe, administrerende direktør i Geelmuyden Kiese, Norge største kommunikasjonsselskap.

- Jeg synes det er nedverdigende kommunikasjon, spesielt med tanke på kvinnene i shippingbransjen. Kritikken viser at slik reklame ikke fungerer i Norge, og det er ikke et tegn på konservatisme - snarere tvert imot, mener Riibe, og fortsetter:

- Dette viser bare at vi i Norge har tatt et langt steg bort fra gubbevelder.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Nina Riibe.

- Vi skal være stolte av det



Riibe har jobbet i kommunikasjonsbransjen siden 2000, og ble først økonomisjef i Geelmuyden Kiese i 2011. I mars tok hun over som administrerende direktør.

- Jeg synes vi skal fortsette å slå ned på slik type markedsføring og kommunikasjon, og vi skal være stolte av det. Vi må kommunisere om produktet til et marked som består av både kvinner og menn, og da kan ikke den kommunikasjonen bære preg av mannssjåvinisme.

- Hva tenker du om utsagnet om at «menn er tiltrukket av kvinner, så derfor er det er god reklame»?

- Det er helt lavmål. Kvinnekropp har da virkelig ingenting med shipping å gjøre, avslutter Riibe.

