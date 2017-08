Facebook-status hylles: - Hvis hunden min er bedre oppdratt enn deg, bør du gjøre noe med livet ditt

Et nei er et nei.

«Til dere som sier at kvinner blir voldtatt på grunn av måten de er kledd på».

Slik begynner 22 år gamle Bree Wisemans Facebook-innlegg som for tiden spres i høy hastighet.

I innlegget tar hun et oppgjør med forestillingen om at kvinner selv er skyld i voldtekt hvis de kler seg dristig. Hun er tydelig på hvor idiotisk hun mener tanken er, og har lagt ut et bilde av hunden sin og en middagstallerken.

«Dette er hunden min. Hans favorittmat er biff. Han er i øyenivå med tallerkenen min. Han vil ikke komme nærmere, fordi jeg har sagt nei. Hvis en hund er bedre oppdratt enn deg, bør du gjøre noe med livet ditt,» skriver hun.

Innlegget er i skrivende stund delt nesten 300.000 ganger, og er likt av over 185.000 personer.

Til Huffington Post påpeker hun at ingen andre enn voldtektsforbryteren er skyld i en voldtekt.

- Hvis en fire år gammel pitbull forstår ordet «nei», selv om han ser på noe han har så lyst på at han sikler, så bør voksne mennesker forstå «nei», uansett hvordan den andre voksne er kledd, sier hun, og legger til:

- Hvordan kan et dyr ha evne til å forstå bedre enn en stor del av den voksne befolkning?