- Spør dem om de vil støtte at du har en egen karriere. Spør dem rett ut. Om de nøler, så vil du sannsynligvis ikke date dem likevel, sier Sheryl Sandberg.

Sandberg ble hentet inn til Facebook av Mark Zuckberg selv. Hun kom spesielt i søkelyset etter at hennes mann David Goldberg - sjefen for SurveyMonkey - døde på da han trente på tredemøllen i en alder av 47 år gammel. Goldberg slet med arrytmi og skal ha fått et illebefinnende slik at han falt av tredemøllen og slo hodet stygt.

Slått ut av sorg

Sandberg har i sin siste bok skrevet om hvordan sjokket slo ut både henne selv og parets barn.

De to siste på en måte så de nesten ikke klarte å gå inn til begravelsen.

LYKKELIGE: Sheryl Sandberg og David Goldberg var gift i 11 år, før hjertet hans stoppet i en alder av 47 år.

- De gikk ut av bilen og falt om på gresset, så vi lå der på gresset, jeg holdt rundt dem mens de skrek, skriver hun i boken «Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy».

Forsto ikke alt som krevdes



Boken er en oppfølger til hennes gigasuksess «Lean In» om karrierekvinner. Sandberg sier selv den er mer ydmyk enn hennes forrige bok. Blant annet sier hun at hun ikke helt forsto hvilken priviligert posisjon hun selv hadde.

- Jeg forsto ikke hva som kreves av kvinner på jobb når du har alt for mye på hjemmebane.

Etter mannens død skrev Sheryl Sandberg at hun hadde levd 30 år på 30 dager.

Hun skrev også at hun fortvilte over at mannen ikke lenger kunne følge sine barn på aktiviteter som andre fedre. Da sa en familievenn til henne.

- Opsjon A er ikke tilgjengelig. Så la oss bare «gønne» til med opsjon B.

- Finne nerden



I et nylig intervju med Financial Times, gjengitt i deler av The Business Insider, sier Sandberg at hun likevel tror på sin idé om å gifte seg med de «snille» gutta.

- Du kan date hvem du vil, men du bør gifte deg med nerdene og de snille gutta. Gutta som ønsker et forhold på likefot, som vil støtte deg i din karriere. Og spør du dem tidlig nok om dette, og de ikke blir fornærmet, så er de de rette for deg.