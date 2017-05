Familien Nyhus gir bort gratis campingferie til to barnefamilier på Facebook:  - Responsen har vært overveldende!

ANNONSE

- Så langt har vi fått inn over 200 henvendelser, og vi har så vidt begynt å lese igjennom alle e-postene, forteller Jan Morten Nyhus til Nettavisen onsdag kveld.

Familien på fem fra Moi ønsket å låne bort campingvognen sin til en annen barnefamilie som ellers ikke har råd til å ta med seg barna på ferie, og la ut et lengre innlegg på Facebook.

Per dags dato har det blitt delt over 8000 ganger.

- Responsen har vært helt overveldende! Tusen takk!, skriver Nyhus i dag, samtidig som han oppfordrer til å slutte å dele.

Får hjelpe to familier

Hamre Familiecamping, som ligger i Kristiansand, sponser campingplass 2 uker i august, etter at Nyhus sendte dem en e-post og forklarte hva han ønsket å gjøre.

- Jeg fikk bekreftet dette i kveld, for det var først bare snakk om en uke og en familie, men nå kan vi gi dette til to, og det er fantastisk, sier Nyhus.

Og ikke nok med det. Familien skal selv komme til campingplassen i forkant og gjøre alt i stand, og de har i tillegg fått Kiwi Moi til å sponse med mat til en verdi av 1000 kroner under oppholdet.

Nå har de mottatt de midlene de trenger for å gi begge familiene en real ferie med masse opplevelser gjennom uka.

- Vi har blant annet fått tilbud om inntil fem billetter til dyreparken fra en rørleggerbedrift, og det setter vi stor pris på, sier Nyhus.

Tøft å lese brevene



Tanken bak ideen kom opp før rett før sommeren 2016, men da var det litt for dårlig tid til å gjennomføre det.

- Vi vil så gjerne hjelpe, for vi er klar over at det er mange som ikke får dra på ferie, og spesielt barna synes sikkert det kan være veldig leit, sier Nyhus.

Han beskriver det som tøft å lese igjennom brevene de har mottatt.

- Det blir vanskelig å velge, for det er så mange som virkelig fortjener en skikkelig ferie, påpeker Nyhus.

Her kan du lese hele innlegget til Nyhus:



Gratis drømmeferie til en barnefamilie som ellers ikke har råd til å ta med barna på ferie.

Vi ønsker å låne bort campingvogna vår til en barnefamilie som ellers ikke har råd til å ta med seg barna på ferie. Hamre Familiecamping, som ligger i Kristiansand, sponser campingplass i en uke i august, og vi låner bort vår campingvogn, en Hobby 560 2017-modell. Campingvogna har dobbeltseng og tre køyer, så det kan være en familie med inntil tre barn. Vi plasserer campingvogna på plassen, rer opp senger og setter opp fortelt så alt er klart. Kiwi Moi sponser et gavekort på 1000 kr, til å fylle kjøleskapet. De som får muligheten må selv komme seg til Kristiansand. Vi møter dere på campingplassen. Vi prøver også å skaffe billetter til dyreparken.

Er dere en slik familie som ikke har muligheten til dra på ferie med barna, så kan dere skrive litt om deres familie og hvorfor dere burde få denne ferien. Send det på personlig melding. Hvis vi får mange svar må vi ta en utvelgelse, evt. loddtrekning. Vi håper virkelig å få muligheten til å hjelpe en familie til å kunne ta med barna på en ukes ferie i august.

Dersom noen leser dette og kunne tenke seg å hjelpe oss å skaffe dyreparken billetter og evt. andre opplevelser til denne familien så ta kontakt. Kanskje noen har ett dyreparken gavekort liggende, eller kanskje noen ønsker å bidra med noen kroner for å gjøre denne ferien perfekt. Ingen kan hjelpe alle, men mange kan hjelpe noen!