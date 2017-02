Familieterapeut: - For mange er det fortsatt «imponerende» når far stiller opp for ungene

ANNONSE

Vi snakker om morsrollen og hvorfor den for mange føles så låst, så trang og så himla provoserende dersom du skulle finne på å gi den egne rammer.

- Kvinnen dømmes mye hardere som mor enn det mannen gjør som far, sier familieterapeut Dora Thorhallsdottir til Nettavisen.

Eksemplene er mange og de negative kommentarene kommer gjerne raskt for mødre som ammer «for lenge» eller mødre som ikke ammer i det hele tatt. Mødre som jobber mye eller ikke jobber fordi de er hjemme med barna. Og hva med mødre som ikke er med på fotballkamper eller følger og henter på aktiviteter?

- «Imponerende» når far kjører på trening



- I tillegg til kvinners utseende er det morsrollen som ofte provoserer både kvinner og menn, mener Thorhallsdottir.

Grunnen er, ifølge terapeuten, at det fortsatt er mor som står til ansvar for hjem og barn. På tross av at farsrollen har forandret seg i rekordfart de siste tiårene.

- Det er kvinnen som i stor grad har hatt hovedansvar for familien i århundrer. Det gjør at det ofte er kvinnen som den dag i dag stilles til ansvar for familien, sier Thorhallsdottir.

LES OGSÅ: Lola Kirke barberte seg ikke under armene - truet på livet

- Morsrollen er vanskelig å fylle



Hun mener forventningene til morsrollen er fullstendig urealistiske.

- Morsrollen i dag er vanskelig å fylle, og for mange mødre ligger det en slags forventning om så mye man ikke en gang har mulighet til å innfri. Forventninger som ikke fedre kjenner på i like stor grad.

Satt på spissen stilles gjerne mødre til ansvar for barn og hjem med leksehjelp og fritidsaktiviteter i hverdagen. I tillegg skal hun gjerne være sosial med venninner, trene, lage hjemmelaget mat, være oppdatert i nyhetsbildet, se den siste serien «alle snakker om», invitere familien på middag og få litt skikkelig kvalitetstid med samboeren, nevner Thorhallsdottir.

- Det er faktisk ikke mulig, døgnet har for få timer rett og slett. Og selv om dette er å sette det på spissen og at mange familier i stor grad deler på oppgavene, så er det fortsatt slik at forventningene til en mor er noe helt annet enn forventningene til en far.

LES OGSÅ: Familieterapeut: - Dårlig samvittighet er en «hobby» mange kvinner har

«Hun har vel egentlig ikke en jobb?»



Raskt dømmes kvinnen dersom hun velger sine egne rammer, mener familieterapeuten.

For hun som velger å satse på karrieren og må jobbe mye, er vel «litt lite hjemme med ungene?»

Hun som er hjemmeværende har vel ikke «egentlig en jobb»?

Hun som ammer til barnet er to år må tåle at mange syns det er «ekkelt»?

- Hvordan klarer hun egentlig å ta vare på barna da?



Thorhallsdottir påpeker at det har skjedd mye med farsrollen de siste 40 årene, og unntaket i dag er heller fedre som ikke tar en aktiv del i familiens gjøremål og hverdagsliv.

Hun reiser ofte rundt og holder foredrag for barnehageansatte og erfaringen fra de ansatte er at det de siste 15 årene har skjedd enormt mye med farsrollen.

- Fedre er mye mer delaktige i barnas liv i dag og henter, leverer og deltar på foreldremøter i mye større grad. Allikevel er det fortsatt «imponerende» at det er far som følger opp ungene i stor grad, mens det for mødre «er jobben deres». Jeg opplever også at det oftere blir satt spørsmålstegn ved ansvarsevnen til mor, dersom hun jobber mye. For hvordan klarer hun egentlig å ta vare på barna da? Dersom far jobber mye, så heter det ofte at han «gjør så godt han kan» på hjemmebane.

Det at mødre blir dømt så hardt, fører igjen til at mange også blir utslitt.

- Det at mange dømmer mødre så fort, fører til at mange mødre strekker seg alt for langt i higen etter å være en såkalt god mor, og blir utslitt av det, mener Thorhallsdottir.

Mange par i Norge føler seg likestilte og deler i stor grad på arbeidsoppgavene hjemme.

Nettavisen-blogger Casa Kaos setter med denne morsomme bloggposten fra 2015 et skråblikk på den likestilte hverdagen hjemme:

«Hvorfor er hun så sliten?».

LES OGSÅ: Skribent: - Denne foreldreklisjeen gjør meg fly forbannet

- Bare en typisk «surrete mann»



Har barna glemt matpakke eller gymtøy, er det fort «mors feil». Det er ofte hun som automatisk blir stilt til ansvar.

- Når en mor følger opp ungene, så er det «jobben» hennes. Dersom en far gjør noe mer enn det strengt tatt nødvendige, blir det applaudert på en helt annen måte. Og hvis han skulle glemme noe, ja da blir det ofte unnskyldt med at han bare er en «typisk surrete mann».

Dreier seg sjeldent om «denne fantastiske moren»?



Thorhallsdottir mener praten sjeldent dreier seg om «denne fantastiske moren». Hun som jobber hundre prosent, står opp hver morgen og lager matpakker og tar en aktiv del i ungenes liv.

Men du har kanskje hørt akkurat den samtalen, om en far?

SE VIDEO: