Fanside: - Game of Thrones søker tre nordiske skuespillere

Ryktene går om at Game of Thrones leter etter skuespillere i Norden.

Ifølge Game of Thrones-fansiden Watchers on the Wall er TV-serien på utkikk etter syv nye skuespillere, hvorav tre av dem skal være nordiske, skriver Aftonbladet.

Isabell Goren i HBONordic sier til Nettavisen at de ikke er kjent med dette:

- Dette har ikke vi ingenting med å gjøre, det er i så fall produksjonsselskapet som styrer dette. Dette er ikke offisiell informasjon fra HBO, men en fanside drevet av fans av serien, så vi kan ikke verifisere informasjonen, sier Goren.

Skulle det imidlertid være sant at serien er på skuespillerjakt i Norden, så er det ifølge fansiden disse tre rollene de ønsker å fylle:

- En nordisk bonde i alderen 25-35. Han skal være en ærlig, enkel type som jobber med gårdsarbeid.

- En frekk og attraktiv jente i alderen 18-25. Karakteren er sexy og selvsikker, og skal spille i én scene.

- En vakt i alderen 18-25. Produksjonsselskapet leter ifølge fansiden etter en karismatisk ung, nordisk skuespiller som skal spille en liten rolle.

