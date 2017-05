Fant en glasskiste med en liten jente under huset - nå er mysteriet løst

ANNONSE

Ericka Karner skulle renovere huset hun hadde arvet i San Fransisco-området i fjor. Mens arbeidene pågikk, bodde hun og familien et annet sted.

Men da bygningsarbeiderne skulle pigge opp garasjen, ble de møtt av et syn de aldri trodde de ville se, og som rørte dem dypt. Under garasjegulvet fant de en kiste i metall og glass, og i kisten lå en liten jente. Kisten var lufttett så kroppen til den lille jenta var svært godt bevart. Hun så ut som hun sov. I det blonde håret hadde hun lavendelstilker og roseblader. I hånden holdt hun en tørket rose.

- Sjokkert, men ikke overrasket



Kisten var åpenbart anskaffet i dyp kjærlighet, men det var ingen plakett eller gravstein som kunne fortelle hvem hun var. Det eneste som raskt ble slått fast var at den var veldig gammel.

Jennifer Onstrott Warner, som er grafisk designer og eier av Fairy Tale Portraits, skapte dette bildet over fotografiet av Edith Howard Cook. på oppdrag fra Gardens of Innocence, Det er en grafisk fremstilling av fotografiet som ble tatt gjennom kisten.

- Jeg ble jo sjokkert, på den andre siden kjente jeg området så helt overraskende var det ikke, sa Karner til Los Angeles Times på det tidspunktet.

I gamle dager var nemlig området fullt av kirkegårder, og da byen vokste, gravde man opp gravene og flyttet dem. Sannsynligvis ble den lille kisten med jenta rett og slett glemt igjen.

Fikk ikke begravet henne



Ericka Karner klarte heller ikke å finne ut hvem hun var, og siden jenta ikke hadde noe fødselsattest, så kunne hun heller ikke få en ny begravelse med en gravstein på en kirkegård, ifølge amerikanske regler.

For en nordmann virker det nok pussig, men siden hun ble funnet på privat grunn, tok ikke California økonomisk ansvar for å begrave henne. Rettsmedisinerens løsning overfor Karner-familien var å grave jenta ned igjen.

Et firma krevde 20.000 dollar for å fjerne kisten fra Karners eiendom. Noen kirkegårder tilbød seg å begrave den lille jenta igjen for en pris av 7000 dollar.

En kirkegård for forlatte barn



Men i San Fransisco finnes organisasjonen Gardens of Innocence. Organisasjonen, som verken bekjenner seg til en bestemt religion og sier de er «fargeblinde» sørger for å gi barn og babyer som enten er forlatt eller uidentifiserte et siste gravsted. Og det var hit en sjef i San Franciscos kommune viste Karner til.

Ericka Karner og døtrene hennes kalte den lille jenta for Miranda Eve - i mangel av viten om hvem hun virkelig var. Men et team fra Garden of Innocence satte seg fore å forsøke og finne ut hvem hun var. Det startet med å se gjennom nesten 30.000 navn.

Og nå i april og mai i år fant de det endelig ut.

Tok 3000 timer arbeid



Miranda het egentlig Edith Howard Cook. Hun ble født 28. november 1873 og døde 13. oktober 1876 av marasmus, altså av alvorlig feilernæring. Sannsynligvis hadde hun fått en infeksjon i forkant.

Familien kom til San Fransisco i starten av gullrushet, og ble etter hvert en ganske velansett familie. Ediths yngre søster, Ethel, skal ha vært en sosietetspike av rang, skriver Los Angeles Times. Men hun ble født flere år etter Edith.

Siden funnet har Miranda - som altså er Edith - dukket opp i media her og der. Over 3000 timer la ekspertene ned i å forsøke å finne ut hvem hun var.

- Vi hadde et fotografi av Edith i kisten, som ble tatt dagen hun ble funnet. Hun hadde litt jord på haken og noen hvite flekker i ansiktet. Så jeg spurte min kusine. Jennifer Onstrott Warner, som er grafisk designer og eier av Fairy Tale Portraits, om hun kunne skape et bilde ut av fotografiet, forteller Garden of Innocences leder Elissa Davis.

Et lite team av slektsforskere, politifolk, historikere og rettsantropologer tok saken. Etter ett år med å ha gjennomgått tegninger av kirkegårder, kirkebøker, gravferdsbøker og andre offentlige kilder, fant de 82 år gamle Peter Cook, som er barnebarn til Milton Cook, Ediths storebror.

Det var full klaff i DNA-stoffet som viser at han er direkte i slekt med Edith Howard Cook.

