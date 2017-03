Fant kjærligheten gjennom Petter Uteligger

ANNONSE

Mandag 6. mars starter 10 nye episoder med Petter Nyquist, eventyreren og mannen som ble kjent for hele Norge som Petter Uteligger på TV 2.

LES OGSÅ: Petter Uteligger: Venninnen min passerte meg fire ganger på gata og så meg ikke én gang

Over 700.000 i gjennomsnitt fulgte Nyquist da han ga de navnløse, som lever på gata, et ansikt, et navn og et levd liv.

I denne programserien tar han med seg åtte (nye) rusavhengige på tur til Nordkapp.

FEM UKER PÅ VEIEN: Petter Nyquist stolte på velvilligheten til frivillige da han tok med sju rusavhengige ut på en utfordrende tur langs hele Norge.

- Jeg ønsket å ta dem med ut fra hverdagen og vise dem noe helt annet. Samtidig ønsket jeg å gi dem og TV-seerne mer innsikt og forståelse, sier Petter Nyquist til Nettavisen. Så sammen med åtte deltakere la han i vei – sammen med en regissør, kamerateam og en sykepleier.

En av dem som søkte og fikk være med på turen er Lili (33). Lili er opprinnelig fra Bulgaria, men har bodd i Norge i over 10 år. Mens noen av deltakerne la seg inn på avrusning før turen, hadde Lili både jobb og eget bosted.

- Trodde ikke jeg skulle få være med



Men hun har aldri vært utenfor Oslo. I første episode mandag kveld får vi se at bare det å ta den lille passasjerbåten fra fastlandet ut til Hvalerøyene, var en helt ny og delvis skremmende opplevelse.

FIKK MER ENN EN TUR: Lasse og Lili har jobber, leilighet og kjærligheten etter turen med Petter Nyquist.

- Jeg trodde først ikke at jeg skulle få lov til å være med, fordi jeg ikke er norsk, fordi jeg ikke snakker så godt norsk, sier Lili til Nettavisen.

Istedenfor får TV-seerne en kvinne som gleder seg over de små ting i hverdagen, og hvor snille hun synes folk er.

Og som etter hvert får en veldig god tone med deltaker Lasse. Søndag kveld kom de sammen på premierefest på Månefisken i Oslo, og la ikke skjul på at de hadde det veldig bra sammen.

UT PÅ TUR med flere utfordringer. Fra v. Liza, Petter, Lasse (bak), Lili, Arild, Lars, Kent, Siv og Thomas, som var så uheldig å ha brukket foten, viser TV-seerne sitt liv og tankegods, sammen med Petter Nyquist, gjennom 10 mandager fremover.

-Vi har det begge veldig bra. Vi har bodd sammen siden programmet var ferdiginnspilt. Og Lasse har fått en jobb som han er veldig glad i., forteller Lili til Nettavisen.

Lili har, som flere av de andre i serien, hatt en vanskelig tilværelse siden tidlig barndom. I programmet forteller hun at hun var svært ung da hun prøvde heroin første gang.

- Jeg har aldri fått reist noe, jeg har stort sett gjort det samme hver dag. Dette er en opplevelse jeg vil leve med og ta med meg resten av mitt liv, sier hun til Nettavisen.

(artikkelen fortsetter under videoen)

SE PETTER UTELIGGER FORTELLE OM TUREN OG UTFORDRINGENE:







Frivillige stilte opp gratis



For Nyquist bød turen på flere utfordringer.

- Dette var jo en tur basert på tilfeldigheter. Den største utfordringen var organiseringen. Jeg visste at vi skulle til Nordkapp, men hvordan vi skulle komme oss dit, hadde jeg ikke peiling på, sier Nyquist til Nettavisen.

Mye av suksessen hver dag lente seg på at folk hadde lyst til å bidra underveis. Én utfordring var at deltakerne ikke hadde helt det samme forhold til tid som Nyquist selv.

- Det var så mange som hadde lyst til å stille opp gratis, og da synes jeg var det var viktig å vise dem respekt underveis, sier Nyquist til Nettavisen.

- Er normale mennesker

For Lili har deltakelsen også et annet aspekt:

- Det at jeg er her i dag har kostet mye arbeid. MYE. Jeg har opplevd at folk trekker endrer seg, trekker seg unna når de får vite om bakgrunnen min. Jeg vil gjerne vise folk at vi er som alle andre, vi er normale mennesker, sier hun. Og legger til:

-Dette har vært en ren positiv opplevelse. Denne turen har forandret mitt liv.

Petter Uteligger: Fra gata til Nordkapp ser du mandager på TV 2 klokka 20:00. Samme kveld slippes mange episoder på TV 2 Sumo.

SE KLIPP FRA PETTER UTELIGGER HER:

SE PETTER NYQUIST PÅ SKAVLAN:

SE INTERVJU MED PETTER NYQUIST FRA I HØST: