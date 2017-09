«Farmen»-Andreas er blitt pappa igjen

Den kontroversielle TV-kjendisen har fått to jenter.

Andreas Nørstrud (33) og kona Maren Andrea Hansen (22) er blitt foreldre til to jenter.

– Disse jentene kom til høstjevndøgn. Eneggede tvillinger, som sin far, skriver Andreas Nørstrud på Facebook.

Det er rundt tre år siden paret fikk sitt første barn, også det en jente. I tillegg har Nørstrud en sønn fra et tidligere forhold.

Telemarkingen fikk mange reaksjoner da han som deltaker i «Farmen» i 2012 kom med en rekke kristenkonservative uttalelser om blant annet kvinner og homofile. Han skapte storm på sosiale medier.

Nørstrud og Hansen giftet seg i hans hjembygd Tuddal i Telemark i 2013, da Hansen var kun 18 år. Da hadde de vært forlovet i omlag to måneder, og de hadde ikke bodd sammen før vielsen.

Farmen-kjendisen har uttalt at han hadde en grunn til å velge en kvinne som var 11 år yngre enn seg selv.

– Det å velge en 18-åring er litt bevisst fra min side også, for da kan jeg forme henne litt. Ja, nå skal han drive og hjernevaske henne vil kanskje mange tenke, men det handler ikke om det. Men å forme henne i en retning som jeg mener er positiv både for henne og for meg. Og det er jeg helt åpen på, sa han til «God kveld Norge»i 2014.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra Andreas Nørstrud.

