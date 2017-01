«Farmen»-Goli: - Jeg har sluttet å jobbe gratis

ANNONSE

Årets «Farmen Kjendis» kickstartet i gang 2. januar og har oppnådd en enorm suksess i løpet av kort tid. «Farmen Kjendis» har gitt TV 2 knallsterke helger.



Med en million seere, kan «Farmen Kjendis» bli et godt springbrett for deltakerne videre i markedet.

- Fått tilbake selvtilliten



Det er første gang skuespillere, kokker, modeller og andre kjente fjes deltar i «Farmen». Tidligere har TVNorge kjørt sin kjendisversjon av 71 grader nord».

LES OGSÅ: Her reagerer Jarl Goli på den dramatiske tvekampen

Jarl Goli, som nylig unngikk konkurs i tolvte time, sa åpent til Nettavisen at markedsføringsverdien var en av grunnene til at han ble med.

- Når du har stått på utsiden i tre år, etter at jeg opptrådte i «Skal vi danse», ble jeg svært takknemlig når telefonen fra produksjonsselskapet kom i slutten av januar i fjor. For det første var det en god mulighet til å treffe gode kolleger. For det andre er det vel ikke et bedre program å markedsføre seg i, og for det tredje hadde jeg restskatt å betale ogville komme meg litt ut av isolasjonen. Det var en ære å bli spurt, sa Goli.

BI-professor: - Legger press på ham



Omdømmeekspert og professor i kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, Peggy Simcic Brønn, mener Jarl Goli har gjort et godt valg.

VIKTIG Å VELGE RIKTIG: Professor og omdømmeekspert Peggy Brønn sier at TV er en klok måte å markedsføre seg på, men man må være obs på at demografien til TV-programmet bør matche den gruppen du selv ønsker å treffe.

- Publisitet er alfa og omega for skuespillere, musikere eller andre som er avhengige av å være i rampelyset. Det er et godt valg av Goli å gjøre noe som gjør at han synes så godt. Samtidig så legger det press på ham, i og med at han må gi seerne et inntrykk så folk får lyst til å se mer av ham. Med andre ord er inntrykket markedsføringen av ham selv, sier professor og omdømmeekspert Peggy Simcic Brønn ved Handelshøyskolen BI til Nettavisen.

Brønn sier at valget av program, som «Farmen Kjendis», er viktig fordi man da appellerer til en bestemt kundekrets eller seerskare.

- Programmets demografi må passe hans egen demografi. Samtidig kan han generere interesse blant yngre folk om han er veldig smart, sier Brønn.

«Farmen Kjendis» er blitt et av TV 2s mest likte og omdiskuterte program.

- Flere enn to tredjedeler nordmenn ser TV hver dag. Dette er en nedgang i løpet av de siste 25 årene fra rundt 84 prosent, og nedgangen ser ut til å gå fortere nå. Men TV er fremdeles en av hovedkildene til underholdning for folket generelt, og jeg tror det vil det forbli i mange år fremover. Spesielt blant eldre seere – og de er det jo mange av, sier Brønn.

Vil være skuespiller

Under søndagens episode trøkket Jarl Goli litt ekstra til for seerne, mens Lars Barmen valgte øksekast for TV-underholdningens skyld.

– «Farmen» fikk meg til å vise bare Jarl. Som den hardtarbeidende skuespilleren uten en agenda om å selge seg selv inn for enhver pris. Det er to ting jeg kan. Det er å være konferansier og skuespiller. Jeg har også mange års erfaring fra media. «Farmen» fikk meg tilbake til det enkle, rolig og jordnære, sier Jarl Goli til Nettavisen.

– Har du merket økt etterspørsel etter «Farmen»?

– Ja, når jeg klarer å betale en restskatt på 226.000 kroner, er vel det svaret på spørsmålet. Jeg har sluttet å jobbe gratis, sier Goli til Nettavisen.

Mens Aylar Lie har kranglet offentlig med Kari Jaquesson i etterkant, er det kanskje Leif-Einar «Lothepus» Lothe og Jarl Goli som har fått mest oppmerksomhet blant gutta.

LES MER: Farmen-Lothepus: - Er det sånn butinox du har putta i deg?





SJEKK MORSOMME VIDEOER HER: