Farmen-krangel: - Det der fortjente jeg f... ikke

ANNONSE

«Farmen kjendis» er inne i sin siste ordinære uke før finaleuka. Vendela Kirsebom er storbonde for andre gang, og ukesoppdraget krever mye tid og energi av deltakerne.

Mye jobb



Linni Meister er tidlig klar på at hun synes Vendela er for streng.

- Jeg føler veldig at vi er i militæret, egentlig. At hun er obersten, sier hun i programmet.

En del av ukesoppdraget består av å vaske inne på gården, og de tre jentene har tatt ansvaret for denne jobben. De har fordelt rommene mellom seg, men har tydeligvis ikke blitt enige om hvor strenge de skal være på fordelingen.

Til slutt koker det over for både Vendela og Linni. Vendela reagerer på at Linni ikke vasket Idas rom da Ida skulle lage middag.

- Alle må gjøre ting for alle hele tiden. Vi er en gjeng som jobber sammen og blir ferdig, sier Vendela, og det oppstår en heftig diskusjon.

- Du kan gjerne bygge portalen i stedet for, så får du se om det går greit, sier Vendela til slutt.

- Du trenger ikke være frekk. Jeg prøver å gjøre mitt beste, utbryter Linni.

Linni Meister blir lei seg etter krangelen med Vendela Kirsebom i Farmen kjendis.

- Hva faen er det som skjer?



Etterpå forklarer Vendela hvorfor hun fikk nok:

- «Det her er mitt og det her er ditt» ... Det funker ikke sånn her. Så da ble jeg litt provosert og tenkte «Fy søren, hun har vært her kortest», og jeg hater når sånne ting blir sagt. Det syns jeg blir så teit.

Linni mener derimot at kritikken er høyst ufortjent:

- Hva faen er det som skjer? Jeg har stått på som bare det for at dette ukesoppdraget skal bli vellykket, akkurat som alle de andre her. Og plutselig så kommer det fra Vendela at jeg ikke har lyst til å vaske og bidra og hjelpe til. Det gjør meg faktisk fly forbanna. For det der fortjente jeg faen ikke, sier hun.

Hvordan krangelen ender, kan du se i «Farmen kjendis» på TV 2 klokken 20.00.