Farmen-Magnhild mistet førerkortet

Ifølge Åndalsnes Avis ble Sp-politikeren og Farmen-deltakeren Magnhild Vik tatt i laserkontroll i Søvika 2. påskedag.

Avisen skriver at hun ble tatt i 103 km/t i 80-sonen.

Dette ga henne prikk nummer ni, og Magnhild Vik fikk dermed inndratt førerkortet for seks måneder.

Magnhild sier til avisen at hendelsen er en katastrofe for henne, og at hun ikke vil samtykke til førerkortbeslaget fordi hun på grunn av våronna er helt avhengig av å kunne kjøre traktor:

– Jeg er yrkessjåfør. Jeg kan ikke vente med våronna. For meg er det katastrofe fordi våronna begynner og jeg må bruke traktor for å kjøre ut husdyrgjødsel, kunstgjødsel, jeg skal pløye og jeg må så. Hvis jeg skal leie inn noen, så blir straffa ganske stor i forhold til en person som ikke må leie inn noen for å gjøre en jobb. Det blir kostbart, og da blir ei bot på seks-sju tusen bare småtterier i forhold, sier hun til Åndalsnes Avis.

Farmen-vinneren hadde seks prikker før hendelsen, og med de tre prikkene hun fikk for råkjøringen, ble det én for mye.

Politiet har frist på tre uker til å fremme saka for tingretten.

PS! Farmen-deltakeren Magnhild Vik mener også at hendelsen er et eksempel på forskjellsbehandling av folk i distriktene.

Ifølge avisen gir Vik utrykk for at man i grisgrendte strøk er helt avhengige av bil, mens man i byene, der man har et godt kollektivtilbud, ikke blir rammet så hardt av et førerkortbeslag.