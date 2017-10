- Det var et innvendig kaos som er vanskelig å sette ord på, sier Thale Myhre.

Farmen-oppholdet ble kort for Thale Myhre (24), som etter én uke på gården bestemte seg for å reise hjem på grunn av at hun var i dårlig form.

Oslojenta har opplevd mye vondt i sitt 24 år gamle liv. I 2010 fikk lillesøsteren hennes, Thea, leukemi. Året etter ble faren hennes, takstmann Thorbjørn Myhre, tiltalt for korrupsjon og bedrageri. Rettssaken startet i 2012, på samme tid som Theas tilstand ble forverret og Thales far ble alvorlig syk.

I oktober 2012 tapte Thea kampen mot kreften. Kun seks uker senere døde Thorbjørn Myhre av hjerteinfarkt. Thale beskriver tiden etterpå som «starten på et helvete».

- Jeg ante ikke hva jeg skulle tro, tenke eller gjøre. Det var et innvendig kaos som er vanskelig å sette ord på. Jeg mistet meg selv og gikk en dyster periode i møte - preget av utagering og alkohol, sier Thale til Dagbladet.

Myhre døde 7. desember 2012, dagen etter Økokrim anket straffesaken mot ham. Året etter trakk Økokrim anken, og la ned påstand om full frifinnelse.

I ettertid rettet familien kritikk mot Økokrim. I en artikkel i Nettavisen uttalte Joan Myhre at hun mener Økokrim tok livet av ektemannen ved å straffeforfølge ham fra 2008 uten å ta ut tiltale før i desember 2011.

