Farmen-Tore: - Jeg er rimelig forbanna over hvordan jeg er blitt fremstilt

Tidenes aller første «Farmen Kjendis» er inne i sin finaleuke. Og med det blir det veldig klart hvem som setter inn vinnergiret og hvem som egentlig er med for reisens skyld.

Dramatikk i finaleuka



Tidligere har vi vært vitne til at to av de kvinnelige deltakerne trakk seg.

Og Jarl Goli sa til Nettavisen at: - Før første kast bestemte jeg at jeg ville hjem til datteren min.

Samtidig har det vært tilløp til dramatikk da Petter Pilgaard brant seg kraftig på gården.

I kveldens «Farmen Kjendis» skal deltakerne gjennom to store oppgaver der flere må forlate «Farmen». Vendela Kirsebom, Leif-Einar Lothe eller Lothepus, Linni Meister, Ida Gran og selvfølgelig Tore Petterson konkurrerer mer eller mindre hardt om å komme videre.

Mandag ble det klart at Petter Pilgaard fikk første semifinaleplass i «Farmen».

- Ja, tenk at jeg kom helt til finaleuka, hvem skulle ha trodd det, flirer Tore Petterson overfor Nettavisen.

Petterson har vært outsideren på «Farmen», noe han selv hevder skyldes flere ting:

- Vi ble jo som små barn der inne, og nå falt jeg litt utenfor gruppa. Jeg ble litt fem år igjen, og litt «stakkars meg». Men samtidig følte jeg at jeg måtte holde igjen på følelsene mine. Jeg liker jo å snakke om psykologi og menneskelige relasjoner. Jeg hater likegyldighet og deltar gjerne i debatter. Der inne var jo alle kjendiser og sa «jeg er en offentlig person, og det kan jeg ikke mene noe om».

Selv om han ikke følte seg helt hjemme, er han imidlertid også klar over at det ikke var «de andres skyld».

- Det er ingen forkleinelse for dem, men de har drevet med TV og media, de er selvsentrerte og ikke vant til å se rundt seg, mener komikeren Petterson.

- Kuttet all jobben jeg gjorde



Selv er han kraftig irritert på TV 2 og produksjonen som han mener både klippet han på en merkelig måte og fremstilte han som en arbeidssky kar som bare ville sove.

- Jeg har vokst opp på gård og jeg liker jo gårdsarbeid, men jeg orket ikke stå opp klokka 05 som Vendela. Jeg sto kanskje opp 0730, men så tok jeg kveldsstellet da folk gikk og la seg. Jeg er rimelig forbanna over at jeg blir fremstilt som lat og arbeidssky. Det er litt sånn at «alle vet at homoer er ubrukelige»-myte og det er faktisk lei meg for.

Han hevder at han ble bedt om fra produksjonens side å være med i «Farmen» fordi han er komiker og skulle lette på stemningen. Istedenfor er han blitt fremstilt som en sutreunge.

- Som komiker bygger jeg jo opp en vits, og det blir veldig rart når de kutter poenget, da blir det jo ikke morsomt, mener Tore.

- Når en fra Virke ringer og sier «Jeg venter til 12 for du liker jo å sove lenge, da er det jo ikke så gøy. Å bli fremstilt som arbeidssky er helt krise for meg, sier han. Dog ikke helt uten selvironi.

- Jeg så en episode av «Farmen» før jeg gikk inn, og jeg vet jo litt hva jeg gikk til, sier han.

TV 2 sier til Nettavisen at de synes det er leit at Petterson føler han er blitt fremstilt feil.

- Tore Petterson har vært en fantastisk deltaker, som vi er veldig glade for å ha hatt med i «Farmen kjendis». Vi er lei oss, og beklager, hvis det har oppstått misforståelser mellom produksjonen og Tore Petterson om de avtalene som ble gjort før innspillingen startet. Det Petterson sier om måten han er framstilt på i programmet stiller vi oss uforstående til, presseansvarlig Alex Iversen.