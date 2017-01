Farmen-utfordrerne irriterer vettet av Lothepus

ANNONSE

Det er klart for en ny uke for kjendisene på «Farmen»-gården, etter at Lars Barmen ble slått ut av Jarl Goli i tvekamp. Og det blir definitivt ikke mer avslappende enn det har vært hittil.

Deltakerne blir overrasket da det kommer to utfordrere til gården. Linni Meister og Marna Haugen Burøe skal kjempe om en plass i konkurransen, og senere skal deltakerne bestemme hvem av de to som får bli.

Mange spørsmål



Leif Einar «Lothepus» Lothe havner i nabosengen til utfordrerne, og han skjønner fort at det er to nysgjerrige damer som har kommet til gården:

- Hvordan vet du at klokka er fire om natta?

- Elsker du dette livet?

- Bor du alene?

- Hvem bor du med?

- Hvilket stjernetegn har du?

Marna Haugen Burøe og Linni Meister kommer inn på Farmen-gården.

- Jeg har allerede rukket å bli glad i ham



Selv om Lothe ikke virker særlig begeistret over å pepres med spørsmål ved leggetid, blir Meister fornøyd med svarene han gir.

- Jeg synes Lothe er verdens skjønneste fyr. Først da jeg så ham ble jeg nesten litt redd, han så veldig skummel ut. Men så ser man hvilken fantastisk god, varm, herlig person han er. Jeg har allerede rukket å bli glad i ham, sier hun etter første dag på gården.

Og Lothe tar ikke utspørringen altfor seriøst:

- Linni er morsom. Du er nødt til å le. Men hun og Petter ... en skulle tro de var søsken, ler han.

«Farmen kjendis» går på TV 2 mandag klokken 21.40. Det er også nye episoder onsdag og søndag klokken 20.00.