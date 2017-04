Fem gode treningstips for lathanser

ANNONSE

«Gjør det! Gjør det! - Gjennomfør det!»

Ordene kommer fra en lekeplass, der en 4-åring husker. Det høres så enkelt ut?

Du vil jo så gjerne begynne å bevege på sofaskrotten. Du vet jo hvor bra det er for kroppen. Og ikke minst hvor godt det føles etterpå!

Kanskje har du lenge snakket om å begynne forsiktig med noen gåturer... Men fra å snakke om det, til faktisk å gjøre noe med det, føles nærmest som å bestige Mount Everest.

Bedre hjertehelse, forebygging av beinskjørhet og alle de andre sykdommene som kan reduseres ved fysisk aktivitet, virker i tillegg så abstrakte.

Lite og ofte er best



Lege og professor i allmennmedisin, Bertil Marklund, har skrevet boka «10 tips om helse» og mener du reduserer risikoen for 30-40 sykdommer ved å mosjonere.

Det beste er «lite og ofte», skriver han i boka. Og følger opp med at «en person som trener tre timer i uka, er biologisk 10 år yngre i kroppen enn en som ikke trener.»

Dessuten er det best å trene akkurat passe. Ekstrem trening gir nemlig ikke bedre helse, skriver professoren.

Fakta: Fysisk aktivitet i Norge

Ifølge rapporten Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet fra Helsedirektoratet har både kvinner og menn i Norge blitt mer aktive fra 1985 til 2009. Men en fjerdedel av befolkningen er fortsatt inaktive og det er de med høy utdannelse og høy inntekt er overrepresentert blant de aktive. Deltagelsen i aktiviteter som styrketrening, jogging, langrenn og sykling har økt sterkt de senere årene og bidrar til en positiv utvikling i forhold til helsekrav. Mens de private treningssentrene har hatt en sterk vekst, har trening i idrettslagene stagnert. (Kilde: Helsedirektoratet)

Avisen The Guardian har listet opp tips til hjelp for den som vil trene, men ikke har kommet så langt...Her får du et utdrag:

1. GÅ MER

Kom deg ut av sofaen og opp på beina. Det virker opplagt, og forskning viser at bare det å gå mer i hverdagen kan redusere risikoen for både hjertesykdom, slag og diabetes type 2. Når du først er blitt vant til å bruke beina, vil du heller ikke tenke på det som trening. Ikke er det så vanskelig å få til heller. Gå raskt 30 minutter hver dag ved å gå av bussen et stopp før. Hør på en podcast på veien, eller avtal en gåtur med en venninne eller kompis. Å snakke mens man går gir ofte gode samtaler på kjøpet.

2. KJØR INTERVALLER

Du trenger ikke bruke timer på å trene. Korte, harde økter er vel så bra. Intervalltrening er perfekt for en som vil komme i gang og er en enkel og effektiv måte å trene kondisjon på. I begynnelsen kan du kjøre korte treningsintervaller og lengre pauser. Etter hvert kan du øke på.

Begynn for eksempel med å vekselvis gå og løpe om hverandre, en kort runde. Etter hvert øker du løpelengden og korter ned gåtiden.

TIMEOUT: Hør en morsom podcast eller få energi av favorittspillelista mens du løper eller går.

3. GJØR DET ENKELT Å TRENE

Ikke alle liker å jogge, men jogging krever lite annet enn å ta på seg joggeskoene og komme seg ut døra. Terskelen er derfor lav for å komme i gang. I tillegg fins det en rekke apper som kan gi deg ekstra motivasjon. Dessuten: En nylig studie, publisert i NY Times, viser at bare 5 minutter med løping om dagen, kan redusere risikoen for å dø tidlig.

4. STYRKETRENING



Selv om det for lengt er blitt «stuerent» å trene med vekter, er det fortsatt mange som kvier seg. Styrketrening er spesielt gunstig for kvinner og kan redusere risikoen for beinskjørhet. I tillegg vil du brenne mer fett når muskelmassen økes. En sterk kropp gir også mange fordeler i hverdagen. Alt føles litt mer overkommelig i hverdagen når du både har mer overskudd og energi, i tillegg til muskler som tar jobben på strak arm.

5. SETT DEG MÅL

Belønn deg selv! Ikke bare med bedre helse, men legg for eksempel en tikrone i et glass hver gang du har trent. Snart kan det bli en pen sum ut av det. Inngå et veddemål med en venn som ikke har troa på deg. Stahet er en undervurdert kraft som kan ta deg langt! Dersom det ikke er nok, så minn deg selv på at klarer du å være aktiv i bare 30 minutter hver dag så har du 30 prosent mindre risiko for å dø tidlig enn de som er inaktive.

