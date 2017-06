Fem måter du kan unngå utroskap på - ifølge forskningen

ANNONSE

Det finnes slitasje i alle forhold. Gjennom 40 års forskning, har samlivsforskerne funnet én ting du ikke kan bli lykkelig uten.

Samtidig er de klar på at selv om du har funnet en som er helt rett for deg, så kommer du ingen vei om du ikke forplikter deg.

John Gottman er forskeren som mener at mener at han i løpet av fem minutter vet om du vil skilles eller ikke.

Men om du vil unngå utroskap i forholdet, så har han disse fem holdepunktene:

1. 6-sekunderskysset

Alltid, alltid gi hverandre et farvelkyss. Det bør vare seks sekunder, minst. Etter seks sekunder begynner nemlig oksytocin å strømme. Dette er også kalt kjærlighetshormonet, men det demper følelsen av frykt og gir mer tillit.

2. Finn på ting sammen

Det blir raskt skjevhet om bare den ene foreslår at man skal finne på noe - bare dere to. Som mann er det ofte en suksess å invitere ut på date. Men dette må planlegges, og gjennomføres, selv om hverdagen er tettpakket.

3. Det er fremdeles ting dere ikke vet om hverandre

Mange kaller sin utvalgte for en sjelsfrende, men etter hvert er det lett å tro at man helt kjenner den andre personen ut og inn. Det gjør man sjelden. Har du tatt deg tid til å lytte og prate den siste tiden?

4. Sett pris på henne (og han)

Er du mann, vis anerkjennelse og takknemlighet for at du er glad for å ha henne i livet ditt. Hver dag. Gjør noe hyggelig som du vet hun setter pris på. Det trenger ikke være annet enn å tømme oppvaskmaskinen før hun ber om det.

5. Anerkjenn drømmene hennes

Kvinner legger i større grad enn menn drømmene sine til side, eller setter dem på vent, for å prioritere fellesskapet og familien. Husk at alles drømmer er viktige. Å få lov til å oppfylle, om enn bare små drømmer, gjør personer mer levende og og åpne for nye erfaringer - også sammen med deg.

(Kilde: John Gottman - Det kvinner vil ha, det menn vil ha)

