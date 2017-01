Fem ting voksne kvinner bare kan gi blaffen i

ANNONSE

En britisk (tulle)undersøkelse der 2000 briter skal ha blitt spurt, slår fast at en kvinne absolutt bør slutte med trange bukser innen hun er 47 år.

Ifølge Huffington Post er undersøkelsen, som er utført på oppdrag av Retire Savvy av OnePoll, omtrent så uvitenskapelig du kan få den.

Og hvem har egentlig rett til å fortelle kvinner når de skal slutte med ting forbundet med å være ung?

Makan!

Helen Mirren går ikke av veien for verken tatoveringer eller rosa hår tross sine 70 år.

Men vi tar oss ikke mer seriøst enn at det er litt morsomt likevel. For hvem har ikke hørt om disse «yey og nei»-tingene voksne kvinner liksom skal rette seg etter?

Og hvem kjenner ikke en kvinne som har brutt med en eller flere av disse punktene?

Vi velger derfor å liste opp noen av hovedpunktene den britiske utgaven av Huffington Post deler, med dere.

1. Tatoveringer er no-no etter fylte 38



Vi vet om drøssevis av bra damer som ser rå ut med tatoveringer. Ja, selv etter fylte 38 år!

Huffington Post nevner skuespiller Helen Mirren (70) som har en tatovering på venstre hånd.

Faktisk har dama på 70 år planer om flere tatoveringer. I et intervju med Radio Times har hun fortalt at hun er meget fornøyd med tatoveringen sin og gjerne vil ha flere.

- Jeg vil ha armen full. Jo eldre jeg blir, dess mer liker jeg ideen.

Den kule skuespilleren har aldri vært den som har fulgt strømmen og for tre år siden overrasket hun for eksempel med rosa hår, i anledning BAFTA-utdelingen.

Her kan vi for øvrig legge til myten om at kvinner ikke bør ha langt hår etter fylte 40. Fnys.

2. Slutt med selfier når du er 34



Er det fordi vi kommer til å ødelegge telefonen? kommenterer Huffington Post, og bare nevner at Kim Kardashian er 36 år...

Hvorfor i alle dager skal selfies ha en aldersgrense?

Realitystjernen Kim Kardashian (36) er kjent for sine mange selfies.

3. Hold deg unna musikkfestivaler etter 40

What? Er det ikke lov å feste og høre på musikk etter 40? Bør vi slutte med sex etter 35 år også?

Nope, vi gjør heller som Kate Moss (42). Lar håret flagre og koser oss på festival.

RG @nick_moss_vietvan 🍜🍜 Et bilde publisert av Kate Moss Agency (@katemossagency) mandag 05. Des.. 2016 PST

4. Droppe sosiale medier?



Undersøkelsen viser også at, selv om mange syns alle bør få være på sosiale medier, uansett alder, så er det også noen som mener at Twitter bør droppes ved 47 års alder og at Facebook-profilen bør fjernes ved fylte 49 år.

Men hvem tror de egentlig holder Facebook i live? Jo det er jo folk over 40, og særlig folk over 65. Yngre har for lengst gått videre...

Andre festlige funn nettsiden, for folk som er på vei inn i pensjonsalder, skriver om er at å ta på seg tøflene og gå løs på ostefatet etter middag, er helt ok etter fylte 32 år. Men å dra på seg anorakken på tur funker kun etter 37 år. Og det å snakke om «dagens ungdom» er for de over 45 år.

Denne jenta mener også at sosiale medier suger:

5. Trange jeans etter 40 år?



Trange jeans er ifølge de spurte ikke akseptabelt etter fylte 47 år.

Kan det forresten ha noe med at Khloe Kardashian satte strek over skinny jeansen nylig og motemagasinet Vogue antydet at den er ute av motebildet?

Unge vil at eldre skal roe ned



Redaktøren av nettstedet RetireSavvy, Andrew Sheen, mener resultatene av undersøkelsen beviser at du er så gammel som du føler seg.

- Vi fant at ting mange assosierer med middelaldrende, som å ta på seg komfortable tøfler inne og følge med på «Antikviteter og snurrepiperier» på TV i økende grad nytes av de på 30 pluss.

Han legger til at mange unge enten vil, eller forventer at den eldre generasjonen skal tre rolig inn i siste halvdelen av livet.

Men at en veldig stor andel av denne generasjonen ikke har noen intensjoner om å gjøre akkurat det. Vi gir tommel opp!

