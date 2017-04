FHI: Det er for mange uvaksinerte barn i Norge

ANNONSE

Finnmark, Telemark og Vestfold kommer dårligst ut på statistikken til Folkehelseinstituttet.

Alle som bor i Norge skal egentlig ha vaksinert seg med to doser MMR-vaksine. For å forhindre utbrudd av meslinger ønsker vi en dekningsgrad på over 95 prosent, sier Jann Storsæter, overlege på vaksineavdelingen på Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Den ferskeste statistikken til FHI viser rekordhøy vaksinasjonsdekning blant toåringer i 2016. Men dekningen blant 16-åringer er kun 91 prosent og under 90 prosent i Finnmark, Telemark og Vestfold.

– Det er ikke nødvendigvis en veldig alvorlig situasjon, men vi kan ikke være fornøyd med resultatet når vi ser små hull i nettet, sier Storsæter.

Fylkeslegen i Finnmark, Eivind Merok, antyder at de lave tallene kan skyldes problemer med registreringen av dem som får vaksiner.

– En annen mulig årsak kan være at det har vært ganske mye bevegelse i bosetningsmønsteret i Finnmark de siste årene med en god del innflytting utenfra, sier han.

I januar ble det meldt om rundt 500 meslingtilfeller i Europa. I Norge var det et utbrudd av meslinger i 2011, men både før og etter har antall smittetilfeller ligget mellom fem og ti i året.

