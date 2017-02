Fifty Shades-stjernen: - Jeg har visst startet en babyboom

ANNONSE

At «Fifty Shades of Grey», både i bokform og film, har tatt kvinner med storm er totalt uforståelig for vår kvinnelige anmelder.

Det er faktisk uforståelig for vår mannlige anmelder også.



Og nylig fikk vi høre at brannmenn må redde folk etter «Fifty Shades Darker»-sex.

Men det kommer noe godt ut av det også - babyer, mange babyer. I 2013 mente sosiologer at «Fifty Shades of Grey» ga den største babyboomen på 40 år.

Og Christian Grey, eller Jamie Dornan, har opplevd det personlig.

- Det er faktisk en ganske søt historie der jeg sto i en heis med en dame , og plutselig snur hun seg og forteller at ektemannen og hun hadde forsøkt å få barn i mange år. Etter å ha sett «Fifty Shades» ble hun gravid, forteller Dornan.

Som også legger til:

- Det er litt vanskelig å vite hvordan jeg skal respondere til slike historier.

SE DET MORSOMME KLIPPET UNDER (der du faktisk kan høre Jamie Dornan snakke sin egen nordiske dialekt):

Og her kan du se hvorfor det blir flere babyer:



