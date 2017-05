Filmanmeldelse: Her er vår dom over «norske» Pirates of the Caribbean

ANNONSE

Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge

USA, 2017.

Regi: Espen Sandberg, Joachim Rønning



Med: Johnny Depp, Kaya Scodelario, Orlando Bloom, Javier Bardem, Geoffrey Rush.

Aldersgrense: 12 år.

De fleste har nok fått med seg at det er norske Espen Sandberg og Joachim Rønning som står bak den nye «Pirates of the Caribbean»-filmen.

Gutta har laget et heidundrende eventyr som fenger fra start til slutt. Tross mange utfordringer og utsettelser, lykkes de med sin storslåtte film.

Det ville ikke vært «Pirates of the Caribbean» uten Jack Sparrow - og Johnny Depp er selvsagt tilbake i sin kanskje mest kjente rolle. Da vi først møter kapteinen, er han like full, kåt og kriminell som vi kjenner ham som.

Med hjelp av sønnen til William og Elizabeth, Henry, og vitenskapskvinnen Carina vil han prøve å finne Poseidons forsvunne trefork.

Samtidig jakter et spøkelsesskip ledet av hevnlyste Salazar på Jack Sparrow.

Kaptein Hector Barbossa (Geoffrey Rush) og Kaptein Salazar (Javier Bardem).

«Salazar's Revenge» er femte film i serien, og det er nok flere som føler at de har sett nok av sjørøverene nå. Men med hjelp av glimrende skuespillere og en artig lekenhet, klarer regissørene å gjøre filmen underholdende og spennende.

Skuespillerne ledes an av Depp. Undertegnede syns ærlig talt det blir litt for mye fyllerør i begynnelsen av filmen, men det tar seg heldigvis (litt) opp etter hvert.

Og det er mange karakterer som er langt mer interessante enn Jack Sparrow. Javier Bardem gjør en god innsats som kaptein Salazar - en mann som byr på en spennende fortelling.

Geoffrey Rush er tilbake som Hector Barbossa, og som pirat er han minst like fascinerende som Sparrow. Vi oppdager dessuten nye sider ved piratrivalen.

Nykommerne Brenton Thwaites (Henry Turner) og Kaya Scodelario (Carina Smyth) introduserer oss også for to fine figurer som kan fungere godt i senere filmer (som vi kan anta vil bli en realitet).

Kaptein Salazar (Javier Bardem) jakter på Jack Sparrow.

Filmen byr, som nevnt, også på en god porsjon lekenhet. Det blir aldri altfor alvorlig, og historien fortelles med glimt i øyet. Dette gjør at publikum blir med på leken, og da blir det gøy!

Men selv om det er artig å leke og ha det gøy, kunne filmen med fordel spilt på litt flere følelser. Det er for eksempel flere scener som kunne vært gjort både skumlere og mer spennende, men som i stedet fjases bort av sjørøverne.

Enkelte elementer i filmen føles som uforløste. Det er blant annet figurer som enten burde fått større roller eller like gjerne kunne fjernes helt.

Men alt i alt er «Salazar's Revenge» en underholdende film som vil tilfredsstille den etablerte fansen og kanskje kapre noen nye. De norske gutta ved roret har grunn til å være stolte, og vi kan håpe på flere eventyr fra den kanten i fremtiden.