Filmanmeldelse: Hvis du likte Stranger Things, vil du elske It

Herlige skrekkscener og en god dose nostalgi preger en av høstens mest omtalte grøssere.

It.

USA, 2017.

Regi: Andrés Muschietti.

Med: Bill Skarsgård, Finn Wolfhard, Nicholas Hamilton, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff.

Aldersgrense: 15 år.

Du får neppe lyst til å dra på sirkus etter å ha sett "It".

I grøssersjangeren er det få som kan måle seg med Stephen King. Når en av hans bøker filmatiseres, blir derfor forventningene skyhøye.

«It» innfrir fullstendig.

Tidligere i år gjorde «Stranger Things» stor suksess på Netflix. Serien er en selverklært hyllest til Stephen King, med en vennegjeng på 1980-tallet som opplever noe mystisk og skummelt.

Det er i bunn og grunn det samme som skjer i «It» - men her er det mystiske enda skumlere enn i serien. I en liten småby i Maine (selvfølgelig) på slutten av 80-tallet forsvinner unormalt mange barn på kort tid. En av dem er seks år gamle Georgie, som blir borte en mørk regnværskveld.

Georgies bror Bill nekter å akseptere at broren er død. Han er sikker på at noe annet ligger bak. Sammen med vennene vil han finne sannheten om brorens forsvinning.

Samtidig får barna stadig oftere mystiske syn. En grusom klovn, et vrengt kvinneansikt, en spedalsk ... det barna frykter mest dukker opp rett foran øynene på dem.

Vennegjengen får en helt annen sommerferie enn de trodde i "It".

Det er ikke bare handlingen og tiåret som binder «It» og «Stranger Things» sammen. De har den samme nostalgiske stemningen og den samme småbyidyllen. Begge historiene følger en vennegjeng i puberteten som er i ferd med å oppdage nye sider ved seg selv. Og jammen dukker ikke en av hovedrolleinnehaverne opp begge steder.

Finn Wolfhard spilte Mike Wheeler i «Stranger Things». Her spiller han Richie Tozier, en av Bills beste venner. Både Wolfhard og de andre unge skuespillerne gjør nydelige prestasjoner i filmen. De er både morsomme og sjarmerende, og tilsynelatende oppriktig livredde innimellom.

Og nettopp denne blandingen er med på å gjøre filmen så bra som den er. For selv om dette er en grøsser - og en skikkelig skummel en - så er det også noe mer. (Nesten) like viktig som skrekkscenene, er scenene som viser et herlig og troverdig vennskap. En gjeng ungdommer som erter hverandre, støtter hverandre og digger hverandre. Og selvfølgelig ungdommer som forelsker seg.

Med sine 2 timer og 14 minutter, blir den likevel litt for lang. Men bare litt, og vi kan absolutt tilgi at den med fordel kunne vært kuttet med en snau halvtime.

Liker du grøss og likte du «Stranger Things», bør du snarest komme deg til kinosalen for å se «It». Den inneholder alt en god grøsser skal inneholde, og blir du ikke redd en eneste gang, vel, da er du så modig at det neppe er sunt. Kunne vi gitt en pluss på terningen, ville filmen fortjent 5+.