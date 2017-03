ANNONSE

Torsdag ble de tre store prisene fra Norsk filmkritikerlag delt ut på kafeen Engebret i Oslo.

Ikke helt uventet var det «Kongens nei» som stakk av med prisen for årets film. Regissør Erik Poppe fikk glitrende kritikker for sin film om kong Haakons nei til overgivelse under annen verdenskrig.

Prisene ble delt ut av Pia Tjelta.

KRIGENS REDSLER: Anders Baasmo Christiansen som kronprins Olav og Jesper Christensen som kong Haakon i de første dagene av krigsutbruddet i Erik Poppes film «Kongens nei».

- De beste filmskaperne etterlater seg avtrykk som er gjenkjennelige i alt de gjør, uansett hvilke historier de ønsker å formidle. Erik Poppe har laget en klok film om makt, om de som besitter den, og de som har mandat til å utøve den, heter det i begrunnelsen.

Filmkritikerlaget deler også ut to andre priser, fagprisen og Budbringeren.

Fagprisen dekker alle fagfunksjoner innen filmfeltet, men i år hedret kritikerne en skuespiller.

Bente Børsum (82) ble betegnet som «å ha tatt lagets medlemmer med stille storm i fjor» i sin rolle som Vivienne i «Sensommer».

Den 82 år gamle skuespillerveteranen bare er den filmen, mente kritikerlaget.

SENSOMMER: Bente Børsum fikk kritikernes pris for sin rolle som Vivienne i Sensommer, regissert av Henrik Martin Dahlsbakken.

Den siste prisen, Budbringeren, går til en person eller organisasjon som har fremmet filmen i offentligheten.

Den gikk til professor i filmvitenskap, Anne Gjelsvik, for hennes utrettelige evne til å bringe andre inn i filmens verden.