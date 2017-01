Flere foreldre vil ha trening for 3-åringer

ANNONSE

- I utgangspunktet er idretten lagt opp for å ta imot barna fra de er 6 år og begynner på skolen, sier leder for aktivitetsutvikling i Norges Idrettsforbund, Mads Andreassen til Nettavisen.

Han forteller at forbundet allikevel ser at flere og flere foreldre etterspør, og flere og flere idrettslag tilbyr, aktivitetstilbud allerede fra barna er 3-4 år.

- Det er nok mange grunner til det, mener han.

- Noen foreldre er nok redde for at barna skal bli «hengende etter», og at de ikke klarer å stimulere dem nok selv. Andre ser at ungene elsker å være i aktivitet og har lyst å la de prøve ut så mye som mulig.

Torsdag uttalte personlig trener og tidligere maratondronning, Ingrid Kristiansen, hvor på trynet hun syns det er å kjøre barna inn i organisert idrett for tidlig.

På sin blogg tar hun i flere innlegg til orde for at Kristiansen-familien ikke er en prektig familie som springer ut grytidlig i helgene, men at de har satset på hverdagsaktivitet - også.

- Noen må sette foten ned og si at de ikke vil være med på kjøret lenger. Det viser seg at mange barn og unge slutter med idrett fordi de blir lei. Og de blir gjerne lei i tenårene, akkurat når de trenger idretten mest, sa Kristiansen til Nettavisen.

- Bekymret for kravet og jaget



I dag, mandag, var Kristiansen på Nyhetskanalen og debatterte saken, sammen med utviklingssjef Anja Veum i Norges Idrettsforbund.

- Mange foreldre føler at de må sende barn på organisert trening slik at de skal få trent, sa Ingrid Kristiansen til Nyhetskanalen.

- Jeg er bekymret for at småbarnsforeldre føler på kavet og jaget. Jeg ser det neste daglig, at man skal være med på så mange ting, kjøres hit og dit. Mange kunne gjort den oppgaven selv, gått flere sammen og hatt fri lek MED foreldre selvfølgelig. Barn som ser at foreldrene deres er med har større effekt av selve aktiviteten enn om man bare kjører dem et sted, sier Kristiansen.

- Fare for at barna blir lei



Mads Andreassen sier til Nettavisen at det ikke er et «must» å starte tidlig, faktisk kan det virke mot sin hensikt.

- Dersom barna starter veldig tidlig, og har mye voksenstyrt aktivitet øker også faren for at de blir lei og slutter tidligere. Det er viktig at foreldre ikke tenker at jo mer organisert idrett dess bedre, mener han.

Han syns også at fri lek i naturlige omgivelser er viktig, men legger til at barn er forskjellige.

- Den viktigste utviklingen får barna gjennom fri lek i naturlige omgivelser hvor de selv får bestemme og være kreative. Det er mye viktigere at vi legger til rette og motiverer barn til å være aktive så mye som mulig gjennom dagen, enn at all aktivitet skal være igangsatt av voksne på et bestemt tidspunkt i uka. Barn er jo også like forskjellige som voksne, noen trenger nesten å bli holdt litt igjen mens andre trenger en dytt ut døra.

Ifølge rapporten om barn, miljø og helse fra Folkehelseinstituttet viser tall at den fysiske aktiviteten avtar med alderen, og at gutter er mer aktive enn jenter. Målinger med aktivitetsmåler viser at andelen barn og unge som oppfyller anbefalingene om 60 minutters daglig aktivitet synker med økende alder. Blant 6-åringene er andelen rundt 90 prosent, mens den synker til rundt 50 prosent hos 15-åringene.

- Foreldre har jo tid til å trene selv



På Nyhetskanalen ble Ingrid Kristiansen stilt spørsmålet om det er realistisk at dagens foreldre får til denne egenorganiserte aktiviteten med barna.

- Foreldre har jo tid til å trene seg selv, de har tid til å gå på treningssenter, og så sender man barn til til organisert trening. Jeg har vært en slik trener selv for mange år siden, og jeg følte jo litt at jeg var barnevakt. Jeg sier ikke alle har det sånn. Men mange foreldre føler at de må sende barn på slik trening slik at de skal få trent. Og jeg tror at noen barn har bedre av å gå seg en tur sammen med sine foreldre, kanskje sammen med to-tre kompiser, sier hun til Nyhetskanalen.

Kristiansen sier også at hun tok tiden på sin egen yngste sønn da han spilte fotball på klasselag.

- Han var en veldig aktiv gutt, og jeg fant at han på treningen beveget seg i 15 minutter. Om man tror at barna er aktive i en time som foreldre, så blir du lurt, sier Kristiansen.

Variert aktivitet er best



Det viktigste når barn begynner med idrett er varierte aktiviteter, mener Andreassen.

- Vi oppfordrer til å begynne med idrettsskoler og allidrett, og vi støtter også slike aktiviteter økonomisk. Det som er viktig når barna starter med idrett er å la de prøve varierte aktiviteter i flere miljøer, ute, inne, på snø, is og i vann.

Han mener også at aktivitetene skal føles som noe positivt og at det blir feil dersom det oppleves masete.

- Fritidsaktivitetene må gå opp i familieplanen slik at de ikke oppleves som et mas og jag for alle.

- Skrev til dem som vil ha det litt gammeldags



Ingrid Kristiansen sier hun skrev blogginnlegg for de foreldrene som også kanskje ønsker å ha det litt mer «gammeldags», men ikke helt tør.

- Kanskje det går an å gå en tur, sykle, sparke der det er mulig. Rett og slett få barn til å forstå at det også er aktivitet. Og lære dem å bevege seg fra A til B på egne bein, sier hun til Nyhetskanalen.

