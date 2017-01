Følg prisutdelingen i kokke-VM

ANNONSE

OSLO (NTB, Nettavisen): Christopher W. Davidsen forsvarte Norges ære i kokke-VM i Lyon i Frankrike tirsdag. Onsdag kåres vinnerne.

Prisseremonien startet klokken 18.

Davidsen hadde med seg trener Gunnar Hvarnes og commis (assistent) Håvard Werkland. Teamet startet konkurransen klokken 9.40 tirsdag og avsluttet ved 15-tiden.

Nettavisen var på plass og fulgte det norske teamet tirsdag. De fikk skryt underveis og må finne seg i å være blant favorittene.

Christopher W. Davidsen arbeidet rolig, konsentrert og målbevisst - og så ikke ut til å la seg distrahere av tusenvis av skrikende supportere på tribunen foran ham.

24 kokker deltar i Bocuse d'Or, verdens mest prestisjefylte og vanskeligste kokkekonkurranse. Tolv kokker var i ilden tirsdag og de siste tolv onsdag.

Norske Christopher Willliam Davidsen presenterer en av sine retter for dommerne.

Hundrevis av norske fans hadde tatt turen til Lyon i Frankrike for å heie på det norske håpet, Christopher W. Davidsen.

Slik ble resultatet av retten kylling og skalldyr. Fatet er spesialdesignet med en tynn aluminiumsflate, som ligger oppå et porøst lag med luftlommer for å holde på varmen.

Den første Bocuse d'Or-konkurransen ble arrangert for 30 år siden. Årets fatrett er Bresse-kylling og skalldyr, en tolkning av en berømt lokal oppskrift og en hyllest for å feire byen og konkurransens far, Paul Bocuse.

Nytt av året var at tallerkenretten skulle være hundre prosent vegetabilsk, med mål å fornye konkurransen og utfordre kokkenes kreativitet. Vanligvis består tallerkenretten av fisk. Davidsen valgte å satse på en vegansk rett som blant annet består av jordskokk.

