Følger du bunadsreglene? Her er 14 gode råd

Det nærmer seg 17. mai, og mange kan endelig hente frem bunaden fra loftet - og håpe at den ikke har krympet siden i fjor.

I dag velger de fleste å bruke bunaden som et festplagg med lange tradisjoner, uten å forholde seg nevneverdig til de gamle reglene forbundet med plagget. Men skal du bruke bunaden på den historisk korrekte måten, er det mange av dagens selvfølgeligheter du er nødt til å legge igjen hjemme.

Vi har saumfart nettsider om skikk og bruk, mammaforum og sosiale medier for å finne bunadsreglene.

Noen av punktene gir mening for de fleste av oss, mens andre passer best for de aller mest rigide som skulle ønske det fantes et bunadsfengsel for håpløse tilfeller:

1. Hvor kommer bunaden fra?

De fleste velger en bunad fra et sted de har en viss tilknytning til - som at ektefellen er derfra, at de har flyttet dit i voksen alder eller at de leide hytte der i 1996. Opprinnelig skulle man velge en bunad kun fra stedet en selv eller foreldrene kommer fra.

Det er mange flotte bunader! Her er blide damer i Rogalandsbunad.

2. Bunadssølvet

Hver bunad har sitt tilhørende sølv. Arvesølv er også lov å bruke. Men skal du følge bunadsreglene, kan du ikke drive vill sølvshopping ut fra hva du foretrekker selv.

3. Ekstra pynt

Bunadssølvet er den eneste pynten du trenger. Øredobber, ringer, kjeder og klokker bør bli igjen hjemme. 17. mai-sløyfe likeså.

4. Skjorte

Uansett hvor varmt det er ute, må du ha bunadsskjorta på. Bunaden er ikke en ermeløs sommerkjole.

5. Stryking av skjorta

Mange gruer seg i lange tider før de skal stryke bunadsskjorta. Fortvil ikke. Husk at tidligere hadde man ikke like gode strykejern som i dag, så bunadsskjortene kunne være både skrukkete og fulle av brettekanter.

6. Hodeplagg

Du går vel ikke med håret løst? For å kle deg helt korrekt, må du bruke hodeplagget som følger med bunaden. OBS: Noen bunader har ulike hodeplagg for gifte og ugifte kvinner - velg riktig!

Kronprinsesse Mette-Marit følger reglene og har hodepynten på plass.

7. Hårpynt

Skulle du likevel velge å droppe hodeplagget, kan du få kjøpt bunadsstrikker, bunadsspenner og bunadsbøyler til håret. Det høres kanskje unødvendig ut, men det er vel ærlig talt bedre enn å bruke Hello Kitty-strikken til ungene.

8. Strømper

Nylonstrømper er ikke greit. Ei heller bare ben. Noen bunader har tilhørende strømper som bør brukes. Svarte knestrømper eller strømpebukser er også godkjent. Men du bør selvsagt unngå strømper med glitter eller leopardmønster.

9. Sko

Bunadsko er åpenbart det beste alternativet. Eventuelt kan du bruke enkle svarte sko. Pumps, joggesko og lignende er fy-fy.

10. Solbriller

Det er stor uenighet om hvorvidt solbriller er «lov» eller ikke. Men skal du følge reglene, bør du heller myse enn å ta på solbrillene.

Christine Guldbrandsen burde egentlig ikke hatt på solbrillene. Men når sola steker, er det fristende å beholde dem på.

11. Sminke

Du bør ikke bruke for mye sminke når du har på deg bunaden. De mest ekstreme mener at du ikke skal sminke deg i det hele tatt. I stedet skal du stråle med en naturlig glød.

12. Veske

Skal du følge bunadsreglene, bør du klare deg uten lipgoss, bleiekort, våtservietter og alt det andre rælet du har liggende i veska til daglig. Bruk den tilhørende veska eller lomma, som sannsynligvis har plass til mobilen, en liten lommebok og nøkler (og kanskje et gnagsårplaster).

13. Paraply

Bunadsparaplyer er i salg, og du bør helst bruke en slik. Til nød kan du bruke en enkel svart paraply. Men helst håpe på finvær.

14. Jakke

Hvis ikke bunaden har en tilhørende jakke, kan du ikke bare hente fram noe som henger i skapet. Bruk heller lyst ullundertøy under skjorta (det er kanskje lettere sagt enn gjort når regnet høljer ned og vinden er iskald).

De fleste bunader har tilhørende jakke eller cape.

