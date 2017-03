Flyselskap nektet jenter å fly - var kledt i tights

ANNONSE

En hendelse på flyplassen i Denver setter sinnene til kvinner i kok på Twitter.

Den ble kjent fordi Sharon Watts, fembarnsmor og grunnlegger av Moms Deman Action, sto bak jentene i køen.

- Nektet dem å gå ombord

United Airlines nektet jentene å bare gå med tights.

Hun noterte seg at en gruppe unge jenter ble stoppet fra å boarde flyet til Minneapolis fordi de ikke «var passende kledt». Jentene hadde på seg leggings, ofte kalt tights på norsk - altså tettsittende, tynne bukser uten bein. Av den grunn ble de stoppet.

- En person fra flyselskapet ved gaten nektet to jenter i tidlige tenår å boarde søndagesflighten fra Denver til Twin Cities (Minneapolis red. anm) fordi tightsen de hadde på var «upassende». En annen jente, som va rrundt 10 år gammel, ble også tatt til side, men hun hadde en kjole i sekken sin og fikk komme ombord etter at hun hadde tatt på seg den, skiriver Watts i Medium.

Watts er ikke den eneste som reagerer. Leggings, altså trangtsittende bukser, er et svært vanlig klesplagg blant kvinner, og kanskje spesielt blant barn og tenåringer.

1) A @united gate agent isn't letting girls in leggings get on flight from Denver to Minneapolis because spandex is not allowed? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

2) She's forcing them to change or put dresses on over leggings or they can't board. Since when does @united police women's clothing? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

3) Gate agent for flt 215 at 7:55. Said she doesn't make the rules, just follows them. I guess @united not letting women wear athletic wear? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

@shannonrwatts Are you speaking with this passenger, Shannon? ^NJ — United (@united) March 26, 2017

.@united They just boarded after being forced to change or put dresses on over the top of their clothing. Is this your policy? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

@united @shannonrwatts Rule 21 implies removal of passenger once aboard carrier. Also, 'properly clothed' isn't defined. Leggings improper? pic.twitter.com/pgp4wLEOSA — wyatt nerp (@reaganschmagan) March 26, 2017

@GeoffThorne Please know these passengers were pass riders: United employees or eligible dependents standing by o... https://t.co/BFc5PCzSmr — United (@united) March 26, 2017

Etter at Watts tvitret om hendelsen har en rekke kjendiser kastet seg på. Deriblant Patricia Arquette, Sara Silverman og Chrissy Teigen. Silverman skriver at hun vil forandre alle flybillettene sine når hun snart skal på turné.

Kvinnene reagerer ikke bare på at jentene ble nektet, men at faren deres, som hadde på seg shorts, ikke hadde trøbbel.

- Og siden når begynte et flyselskap å fortelle passasjerene om de er «passende kledt» eller ikke, skriver Arquette.

I have flown united before with literally no pants on. Just a top as a dress. Next time I will wear only jeans and a scarf. — christine teigen (@chrissyteigen) March 26, 2017

KORT KORT: - Jeg har flydd i en genser som passerte for en kjole, skriver Chrissy Teigen.

- Jeg har flydd med United Airlines før med omtrent ingen bukser på. Bare en topp forkledt som kjole. Neste gang skal jeg bare ha på meg jeans og et skjerf, skriver Chrissy Teigen. som nylig sovnet under Oscar-utdelingen.

@united Why aren't you allowing girls to wear leggings on flights? Who is your gate agent policing girls clothing? — Patricia Arquette (@PattyArquette) March 26, 2017

Hey @united I fly a LOT. About to go on tour all April and changing all my @united flights to other airlines — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) March 26, 2017

United Airlines var tidlig ute og svarte at disse passasjerene fløy gratis eller sterkt rabattert fordi foreldrene jobber i selskapet. Da gjelder egne regler.

Men de fleste mener reglene virker særdeles utdaterte og ikke minst sjåvinistiske.

Turns out United bans leggings, torn jeans, and shorter shorts for free employee pass tickets. Still @united should update policy. — Patricia Arquette (@PattyArquette) March 26, 2017

United Airlines holder på sitt:

- Passasjene i dag morges hadde fribilletter og deres påkledning var ikke i samsvar med vår dresskode for den type reise, svarer flyselskapet.

Norwegian opplyser til Nettavisen at de aldri har hatt noen problemer med kleskode, de har derfor ikke kleskode for sine passasjerer.