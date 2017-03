Foreldre oppdrar barn på to måter - én av dem gir lykkeligere barn

ANNONSE

Oppdragelse av barn er en særdeles vanskelig ting. Det kan alle foreldre være enig om.

Barnepsykolog John Halse sa til danske Politiken at utskjelling er et direkte overgrep på barn, selv om det ikke nødvendigvis føles slik for den voksne.

Noen mener at foreldre må kreve mer av barna sine. Mens familieterapeut Dora Thorhallsdottír mener at foreldre må utvise lederskap overfor egne barn.

Lang studie



En ny såkalt longitudinell studie ved Universitetet i Edinburgh har tatt for seg to oppdragelses-metoder og sett på følgene av dem.

Tversnittstudien har gått over lang tid. Den måler hvor tilfreds og lykkelige barna i studien beskriver seg selv etter at de er blitt voksne.

Personer, som oppga sine foreldre som psykologisk kontrollerende da de var små, utviste markant lavere mentalt velvære som voksne.

LES OGSÅ: Psykiater: - Ikke si at ungene kan bli «hva de vil»

Barn, hvis foreldre var mindre psykologisk kontrollerende, beskrev seg selv som både mer tilfredse og lykkeligere som voksne.

Eksempler på psykologisk kontroll er ikke å tillate barn å gjøre seg opp en egen mening, invadere privatlivet deres og gjøre dem stort sett veldig avhengig av foreldrene.

SE VIDEO TIL HVORDAN TA BARNS FØLELSER PÅ ALVOR

- Vi fant at foreldre som viser varme og var mottakelige for barnas innspill, scoret høyere på «tilfreds med livet» og «bedre mental helse» gjennom voksenlivet, sier leder for studien Mai Stafford ifølge Business Insider.

Studien er publisert i Journal of Positive Psychology.

Frihet under ansvar

Det motsatte av psykologisk kontroll er ikke «fri oppdragelse», men det man kaller adferdskontroll. Adferdskontroll betyr rett og slett å sette grenser for et barns oppførsel at man forventer at lekser blir gjort, for eksempel setter grenser for hvor lenge barnet får være ute med venner, og gir det oppgaver hjemme.

Med andre ord kan du godt være streng, men likevel være kjærlig og omtenksom.

Den store forskjellen er at disse foreldrene stort sett ikke satte grenser for barnas følelser, mens foreldre med psykologisk kontroll forbød enkelte følelser eller fortalte barnet at de var feil. Med andre ord gikk de rett på barnas selvfølelse.

- Vi vet fra andre studier at om et barn føler en trygg, følelsesmessig forbindelse til sine foreldre, så føler de seg tryggere i forhold til andre mennesker i voksenlivet. Foreldre som gir barna en stabil plattform gjør at barna føler seg tryggere på å utforske verden. Varme og tilstedeværelse har vist seg å fremme sosiale og følelsesmessig utvikling, sier Mai Stafford.