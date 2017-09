Forfatter Jennifer Niven med klar oppfordring til foreldre: - Vi må snakke om selvmord

Foreldre må ikke vike unna de vanskelige temaene fordi det er ukomfortabelt, mener den amerikanske forfatteren.

NRK Brennpunkts dokumentar om mobbing skapte stor debatt forrige uke. I dokumentaren fikk vi høre om to barn som ble utsatt for grov mobbing, og den ene av dem tok livet sitt bare 12 år gammel.

Den amerikanske forfatteren Jennifer Niven skrev om selvmord i ungdomsromanen «Dager med blå himmel» i 2015. Hun har snakket mye med sine lesere - og har også selv erfaring med det tunge temaet.

- Hovedpersonen Finch er inspirert av en gutt jeg en gang var glad i, forteller hun da vi møter henne på norgesbesøk.

Fakta: Jennifer Niven

Amerikansk forfatter. Har skrevet to ungdomsromaner. Begge er oversatt til norsk: "Dager med blå himmel" i 2015 og "Fordi du ser meg" i 2016. Har også skrevet flere voksenbøker: "The Ice Master" (2000), "Ada Blackjack" (2004), "Velva Jean Learns to Drive" (2009), "The Aqua Net Diaries" (2010), "Velva Jean Learns to Fly" (2011), "Becoming Clementine" (2012) og "American Blonde" (2014).

- Å kunne skape disse samtalene er det beste i verden



Theodore Finch i romanen sliter med livet og planlegger selvmord. Dette har skapt engasjement og dype tanker hos leserne.

- Jeg får mange tilbakemeldinger. Det jeg hører mest er: «Takk for at du får fram at jeg ikke er alene og at jeg betyr noe». Jeg tror det er viktig for tenåringer, sier hun.

Hun forteller at det til tider blir overveldende å høre ungdommenes historier.

- Mange av historiene er så triste og personlige, men de er også fulle av håp. Flere forteller at bøkene mine har hjulpet dem med å be om hjelp. Å kunne skape disse samtalene er det beste i verden, sier hun.

Et innlegg delt av Jennifer Niven (@jenniferniven) torsdag 21. Sep.. 2017 PDT

Jennifer Niven har vært på et fire dagers besøk i Norge.





Vanskelig tema



Etter at NRK viste Brennpunkt-dokumentaren har mange voksne ønsket å snakke med barna sine om selvmord. Men det er et vanskelig tema, og ikke alle vet hvordan de skal begynne samtalen. Niven mener at det ikke er så komplisert:

- Vi må bare snakke om det, sier hun og fortsetter:

- Et av problemene er at folk er så redde for temaet. Både ungdom og voksne må vite at ikke bare er det ok å snakke om det - det er helt nødvendig. De skal ikke trenge å ha disse tankene for seg selv, sier hun.

Men det var nettopp usikre voksne Niven møtte da hun mistet sin nære venn i tenårene.

- Jeg innså fort at ingen ville snakke om det på grunn av måten han døde på. Så da gjorde ikke jeg det heller, sier hun.

"Dager med blå himmel" forteller en sterk historie om en gutt som sliter - men som kanskje får noe å leve for.

Ville bli lyttet til



- Hvordan ønsket du at voksne skulle snakke med deg?

- Jeg ville at de skulle lytte i stedet for å få meg til å tie fordi de selv var ubekvemme. Jeg ville at de ikke skulle dømme ham for det han gjorde. Jeg ville at de ikke skulle dømme meg for å ha vært glad i ham, ikke gi meg dårlig samvittighet fordi jeg følte det slik jeg naturlig nok gjorde, sier hun.

Hun følte at mange satte sin egen usikkerhet foran hennes behov.

- Det handlet mer om at folk var ukomfortable med temaet enn om ham eller mitt tap, sier hun.

Mer åpenhet i dag



Det er nå mange år siden Niven mistet vennen sin. Heldigvis er det større åpenhet rundt selvmord i dag enn det var da.

- Jeg hører at folk snakker mer om det nå. Det fine er at det ikke bare er tenåringer som snakker om det, men voksne også. Ungdommen trenger å snakke med voksne om dette, sier hun.

Hun trekker fram «13 Reasons Why», som har hatt suksess som både bok og TV-serie. Både denne og «Dager med blå himmel» har hjulpet ungdom og voksne med å prate om temaet.

- Jeg er stolt over at «Dager med blå himmel» har blitt lest på skoler over hele verden. Det gjør at lærerne åpner for dialog og diskusjon. Jeg hører også om foreldre som leser den samtidig som tenåringene sine, og som deretter har samtaler om det de har lest. Det er sunt, mener hun.

Mest sett siste uken